Более 1,5 тыс. энергетиков Тюменского макрорегиона стали участниками волонтерских проектов

| Фото: пресс-служба "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба "Россети Тюмень"

С начала 2025 года компания "Россети Тюмень" поддержала и инициировала более 30 всероссийских и региональных благотворительных проектов. В качестве волонтеров выступили порядка 1,5 тысячи работников энергокомпании в Тюменском макрорегионе.

Так, в 2025 году энергетики в рамках ежегодной благотворительной акции "Добрые знания" передала более 3,5 тысячи подарков для детей, находящихся в социальных учреждениях Ноябрьска, Ханты-Мансийска и Тюменского района. Благодаря инициативе "Собери ребенка в школу" помощь при подготовке к учебному году получили 155 ребят из многодетных и испытывающих временные трудности семей.

Также регулярно оказывается поддержка участникам СВО. В течение года волонтеры направили бойцам беспилотные воздушные суда и катушки оптоволоконного кабеля для управления дронами, более 1,5 тонны провианта, одежду и предметы первой необходимости для раненных в госпиталях, автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3303, портативные энергостанции и дизельные генераторы. Кроме того, системообразующая сетевая компания активно участвует в трудовой адаптации участников СВО, а также помогает семьям мобилизованных работников.

Вклад энергетиков в развитие волонтерского движения в Тюменском макрорегионе отмечен благодарственными письмами от органов власти, социальных и образовательных учреждений.