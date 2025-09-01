Для участников СВО в Тобольске пройдет ярмарка вакансий

Работодателей Тюменской области приглашают на ярмарку вакансий "Для СВОих", которая пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тобольске 19 сентября с 11 до 13 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На мероприятие приглашают участников специальной военной операции. У работодателей будет возможность представить предприятие и подобрать подходящих кандидатов для работы.

Работодателям необходимо зарегистрироваться до 17 сентября на сайте.