  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер северный

Для участников СВО в Тобольске пройдет ярмарка вакансий

Общество, 10:29 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работодателей Тюменской области приглашают на ярмарку вакансий "Для СВОих", которая пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тобольске 19 сентября с 11 до 13 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На мероприятие приглашают участников специальной военной операции. У работодателей будет возможность представить предприятие и подобрать подходящих кандидатов для работы.

Работодателям необходимо зарегистрироваться до 17 сентября на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО , ярмарка вакансий

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 11.09.2025Более 14 тысяч домов подготовят УК в Тюменской области к отопительному сезону
11:35 11.09.2025Станцию водоподготовки запустили в Упоровском районе
11:13 11.09.2025Готовность Бердюжского округа к отопительному сезону составила 98 %
10:40 11.09.2025Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в Ярковском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора