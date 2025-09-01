Один человек погиб на пожаре в Викуловском округе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб на пожаре в с. Чебаклей в Викуловском муниципальном округе 10 сентября. Там горел уличный погреб, сообщает пресс-службу МЧС Тюменской области.

В д. Ушакова Тюменского округа горел жилой дом. Огонь ликвидировали на площади 7 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Тюмени сообщили о возгорании неэксплуатируемого здания на ул. Элеваторная. Огонь ликвидирован на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Всего в Тюменской области 10 сентября зафиксировали четыре техногенных пожара. Спасатели 12 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и семь раз помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.