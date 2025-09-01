Тюменский садовод поделилась советами, как сохранить яблоки зимой

Обильным урожаем вкусных яблок порадовал садоводов сезон 2025 года. Сорта яблок делятся на ранние летние для употребления в пищу и переработки, на осенние – для еды, переработки и недлительного хранения и зимние – для длительного хранения. Советами, как сохранить урожай, поделилась опытный тюменский садовод Нина Щербакова.

У яблок, как у плодов, есть основная особенность – выделение этилена. Газ этилен способствует более быстрому созреванию как других овощей, так и еще не полностью созревших яблок. При пониженных температурах выделение этилена меньше. Поэтому лучшая температура хранения яблок зимой – около 0°С. Минимальная температура хранения яблок -1°С, а максимальная +5°С. Относительная влажность воздуха желательна в пределах 85–90 %, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Если хранить яблоки в натуральном виде, то уже с момента сбора надо начинать действовать по правилам: собирать плоды нужно в момент съемной спелости; снимать плоды только в сухую погоду; не отрывать плодоножку; не вытирать природный восковой налет; сорванные яблоки не бросать, а аккуратно укладывать в подготовленную тару; чтобы не травмировать плоды при сборе, начинать нужно с нижних веток, переходя к верхним.

Перед сортировкой плоды действительно 2–3 недели подержать в прохладном помещении – чтобы проявились признаки возможных дефектов. Необходимо отобрать на хранение только здоровые плоды без механических повреждений, лучше – с плодоножками. Яблоки разных сортов желательно разделить для хранения. Лучше разобрать плоды по размерам: отдельно крупные, средние и мелкие.