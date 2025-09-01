  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
10 человек эвакуировали из пожара в Тюмени

Происшествия, 20:13 13 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квартира на седьмом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома горела на ул. Харьковской в Тюмени 13 сентября. Из задымленных помещений спасатели эвакуировали 10 человек, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

На место вызова привлекались 10 человек и 2 единицы техники областного главка МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 3 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

