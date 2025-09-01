  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
Тюменцы с фальшивыми водительскими правами выявили сотрудники Госавтоинспекции

Происшествия, 17:54 13 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водительское удостоверение с признаками подделки выявили у 20-летнего водителя Daewoo госавтоинспекторы в Тюмени 12 сентября. Права на управление транспортом молодой человек никогда не получал. Его доставили полицию. Незарегистрированный автомобиль эвакуировали на спецстоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Поймать нарушителя правоохранители смогли благодаря "Сплошной проверке" на трезвость, которая прошла на ул. 2-ой Луговой. Срез показал, что все водители были трезвыми. Но без нарушений не обошлось. Автоинспекторы также остановили водителя Renault, которая перевозила знакомых с 4-летним ребенком без детского автокресла.

