Тюменцы с фальшивыми водительскими правами выявили сотрудники Госавтоинспекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водительское удостоверение с признаками подделки выявили у 20-летнего водителя Daewoo госавтоинспекторы в Тюмени 12 сентября. Права на управление транспортом молодой человек никогда не получал. Его доставили полицию. Незарегистрированный автомобиль эвакуировали на спецстоянку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Поймать нарушителя правоохранители смогли благодаря "Сплошной проверке" на трезвость, которая прошла на ул. 2-ой Луговой. Срез показал, что все водители были трезвыми. Но без нарушений не обошлось. Автоинспекторы также остановили водителя Renault, которая перевозила знакомых с 4-летним ребенком без детского автокресла.