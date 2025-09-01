Тюменский победитель чемпионата "Профессионалы" поддержал использование нейросетей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Использование нейросетей поддержал победитель Всероссийского чемпионата "Профессионалы" тюменец Георгий Аптразаков. Студент Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса в компетенции "Нейросети и большие данные" завоевал "бронзу" в индивидуальном зачете и "золото" в командном.

"Я выбрал для своей будущей профессии информационные системы и нейросети, потому что это очень интересное и перспективное направление. Нейросети поначалу могут показаться некоей магией, непонятной вещью, которая работает по неведомым законам. Но когда разбираешься, углубляешься в эту тему, осознаёшь, что это простая математика и человеческие решения", - рассказал Георгий Аптразаков изданию "Тюменская область сегодня".

По его словам, нейросети – очень мощный инструмент. Если его применять с умом, то можно будет решить множество задач.

Еще два представителя Тюменской области также добились высоких результатов на чемпионате – это Денис Медведев и Глеб Дараев, которые продемонстрировали свои знания и навыки в компетенции "Электромонтаж". В общей сложности наши профессионалы привезли в Тюмень 7 медалей чемпионата.

Тим-лидер Елена Дружинина, работающая в Центре опережающей профессиональной подготовки Тюменской области уточнила, что конкурсанты в номинации "Электромонтаж" зарекомендовали себя давно, еще на прошлых чемпионатах. В финале "Профессионалов" участвовали 230 человек, наилучшим образом проявившие себя на региональном и межрегиональном этапах турнира. Среди финалистов были как школьники, так и состоявшиеся молодые специалисты профильных компаний.