Более 300 добровольцев стали участниками тюменского форума волонтеров
Более 300 добровольцев из 26 муниципальных образований стали участниками ежегодного форума волонтеров Тюменской области. На площадке загородного областного образовательного лагеря "Витязь" участники прокачали свои навыки и нашли партнеров для масштабирования своих идей и проектов за пределы их муниципалитета, сообщают организаторы.
Программа форума включала в себя единую вдохновляющую программу, упор которой был сделан на ценности Ассоциации, национальные цели и платформу Добро.рф. Поделиться своим опытом с форумчанами и рассказать про личный бренд и взаимодействие со СМИ приехал главный редактор Добро.Медиа ассоциации Добро.рф Ашот Караханян. Эксперт высшей школы государственного управления РАНХиГС Надежда Васильева погрузила участников форума в теорию поколений и эффективное сотрудничество с аудиториями разных возрастов.
Во второй день для участников организовали интерактивную игру по мотивам возможностей платформы Добро.рф. При отсутствии гаджетов и прочих интернет-устройств форумчане в режиме реального времени совершали добрые дела, создавали меры поддержки, подавали заявки на конкурсы и форумы и вникали в особенности создания организации и успешного ее функционирования.