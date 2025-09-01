Более 300 добровольцев стали участниками тюменского форума волонтеров

| Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области | Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области

Более 300 добровольцев из 26 муниципальных образований стали участниками ежегодного форума волонтеров Тюменской области. На площадке загородного областного образовательного лагеря "Витязь" участники прокачали свои навыки и нашли партнеров для масштабирования своих идей и проектов за пределы их муниципалитета, сообщают организаторы.

Программа форума включала в себя единую вдохновляющую программу, упор которой был сделан на ценности Ассоциации, национальные цели и платформу Добро.рф. Поделиться своим опытом с форумчанами и рассказать про личный бренд и взаимодействие со СМИ приехал главный редактор Добро.Медиа ассоциации Добро.рф Ашот Караханян. Эксперт высшей школы государственного управления РАНХиГС Надежда Васильева погрузила участников форума в теорию поколений и эффективное сотрудничество с аудиториями разных возрастов.

Во второй день для участников организовали интерактивную игру по мотивам возможностей платформы Добро.рф. При отсутствии гаджетов и прочих интернет-устройств форумчане в режиме реального времени совершали добрые дела, создавали меры поддержки, подавали заявки на конкурсы и форумы и вникали в особенности создания организации и успешного ее функционирования.