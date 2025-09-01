  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер западный

Более 300 добровольцев стали участниками тюменского форума волонтеров

Общество, 16:20 15 сентября 2025

Ресурсный Добро.Центр Тюменской области | Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области

Более 300 добровольцев из 26 муниципальных образований стали участниками ежегодного форума волонтеров Тюменской области. На площадке загородного областного образовательного лагеря "Витязь" участники прокачали свои навыки и нашли партнеров для масштабирования своих идей и проектов за пределы их муниципалитета, сообщают организаторы.

Программа форума включала в себя единую вдохновляющую программу, упор которой был сделан на ценности Ассоциации, национальные цели и платформу Добро.рф. Поделиться своим опытом с форумчанами и рассказать про личный бренд и взаимодействие со СМИ приехал главный редактор Добро.Медиа ассоциации Добро.рф Ашот Караханян. Эксперт высшей школы государственного управления РАНХиГС Надежда Васильева погрузила участников форума в теорию поколений и эффективное сотрудничество с аудиториями разных возрастов.

Во второй день для участников организовали интерактивную игру по мотивам возможностей платформы Добро.рф. При отсутствии гаджетов и прочих интернет-устройств форумчане в режиме реального времени совершали добрые дела, создавали меры поддержки, подавали заявки на конкурсы и форумы и вникали в особенности создания организации и успешного ее функционирования.

Ресурсный Добро.Центр Тюменской области | Фото: Ресурсный Добро.Центр Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , добровольцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:26 15.09.2025Стартовал прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов
17:04 15.09.2025В Тюменской области пройдет второй этап кампании "Продвижение безопасности"
16:53 15.09.2025Девять процентов тюменцев боятся заражения коронавирусом
16:31 15.09.2025В Тюменской области проведут Кубок по интеллектуальным играм среди первокурсников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора