Предприятие "Радиус Агро" - лидер уборочной кампании в Викуловском округе

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 657 тонн зерна в бункерном весе намолотили комбайнеры ООО "Радиус Агро" в Викуловском округе на 15 сентября. Предприятие стало лидером в муниципалитете по уборке зерновых культур. С успехом селян поздравил глава округа Андрей Лотов в своих соцсетях.

Он уточнил, что всего площадь обмолота в хозяйстве составила 2 тыс. 998 гектаров. Урожайность яровой пшеницы в этом сезоне - 22,2 ц/га, овса - 28,9 ц/га. На полях работали пять зерноуборочных комбайнов, нагрузка на каждый из них - по 600 гектаров. Сейчас аграрии продолжают убирать рапс.

"Поздравляю ООО "Радиус Агро" и руководителя Сергея Михайловича Чупина с завершением уборки зерновых культур, желаю успешного окончания кампании, благополучной погоды и достойной цены на выращенный урожай", - обратился к землякам Андрей Лотов.