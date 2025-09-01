  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер западный

Предприятие "Радиус Агро" - лидер уборочной кампании в Викуловском округе

Экономика, 16:42 15 сентября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 657 тонн зерна в бункерном весе намолотили комбайнеры ООО "Радиус Агро" в Викуловском округе на 15 сентября. Предприятие стало лидером в муниципалитете по уборке зерновых культур. С успехом селян поздравил глава округа Андрей Лотов в своих соцсетях.

Он уточнил, что всего площадь обмолота в хозяйстве составила 2 тыс. 998 гектаров. Урожайность яровой пшеницы в этом сезоне - 22,2 ц/га, овса - 28,9 ц/га. На полях работали пять зерноуборочных комбайнов, нагрузка на каждый из них - по 600 гектаров. Сейчас аграрии продолжают убирать рапс.

"Поздравляю ООО "Радиус Агро" и руководителя Сергея Михайловича Чупина с завершением уборки зерновых культур, желаю успешного окончания кампании, благополучной погоды и достойной цены на выращенный урожай", - обратился к землякам Андрей Лотов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Викуловский округ , уборка урожая

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 15.09.2025Производитель химреагентов из Казани стал участником Нефтегазового кластера на TNF
16:42 15.09.2025Предприятие "Радиус Агро" - лидер уборочной кампании в Викуловском округе
15:36 15.09.2025В Тобольске проспект Чаркова сдадут после капремонта через месяц
15:03 15.09.2025815,7 тыс. тонн зерновых собрали аграрии в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора