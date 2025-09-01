  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Тюменская команда представит регион в финале всероссийской игры "Зарница 2.0"

Общество, 15:58 15 сентября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сборная "Воин Вепрь" отправилась на всероссийскую военно-патриотическую игру "Зарница 2.0", которая пройдет в Волгограде с 15 по 23 сентября. В команду вошли учащиеся школы № 65, гимназии № 83 Тюмени и Мальковской школы, воспитанники центров "Аванпост" и "ВОИН", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ребят ожидает насыщенная культурно-воспитательная программа, направленная на формирование гражданственности и патриотизма, а также на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Центральной темой мероприятий станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Школьники встретятся с Героями России, побывают с экскурсиями в музеях, посмотрят театрализованные постановки и фильмы, которые организованы по отрядам.

Игра реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

# зарница , национальный проект Молодежь и дети , нацпроекты

