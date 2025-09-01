  • 17 сентября 202517.09.2025среда
Тюменские соцработники получили награды всероссийского конкурса

Общество, 14:37 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония награждения победителей федерального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания прошла в Москве в рамках Всероссийской недели охраны труда-2025. Победителей поздравил глава Минтруда России Антон Котяков.

В число победителей по 15 номинациям вошли представители Тюменской области. Анастасия Лебедева получила диплом "Лучшая практика социальной реабилитации больных наркоманией". В специальной номинации "За созидание и долголетие в профессии" награда вручена Ирине Макаровой.

Всего на конкурс поступило 4 тыс. заявок. В финал вышли 800 участников. В числе победителей оказались 52 профессионала своего дела.

видео: t.me/mintrudrf

