Тюменские соцработники получили награды всероссийского конкурса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония награждения победителей федерального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания прошла в Москве в рамках Всероссийской недели охраны труда-2025. Победителей поздравил глава Минтруда России Антон Котяков.

В число победителей по 15 номинациям вошли представители Тюменской области. Анастасия Лебедева получила диплом "Лучшая практика социальной реабилитации больных наркоманией". В специальной номинации "За созидание и долголетие в профессии" награда вручена Ирине Макаровой.

Всего на конкурс поступило 4 тыс. заявок. В финал вышли 800 участников. В числе победителей оказались 52 профессионала своего дела.

видео: t.me/mintrudrf