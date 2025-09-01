Новые стоматоскопы помогают ишимским врачам выявлять опухоли полости рта

| Фото: пресс-служба областной больницы № 4 | Фото: пресс-служба областной больницы № 4

Семь аутофлуоресцентных стоматоскопов поступили в областную больницу № 4 Ишима в августе текущего года. Современные устройства позволяют обнаружить воспалительные процессы и изменения слизистой оболочки, предупреждая развитие рака. За полтора месяца стоматологи провели уже более 400 обследований. У двоих пациентов выявили подозрение на онкологию, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Регулярные посещения врача-стоматолога – залог своевременного выявления проблем, – отмечает заведующая стоматологической службой областной больницы №4 Татьяна Сорокина. – Процедура проста и безболезненна. Врач осматривает полость рта с помощью специального аппарата и выявляет отклонения от нормы. При обнаружении аномалий пациент направляется на дополнительное обследование".

Бесплатную диагностику можно пройти в стоматологической поликлинике города, мобильном стоматологическом комплексе, когда врачи выезжают в села, и в районных поликлиниках по месту жительства.

Работа по выявлению злокачественных заболеваний проводится в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".