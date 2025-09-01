  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
  • USD83,1725
    EUR98,9773
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

В Тюмени десятилетнюю велосипедистку Hyundai сбил на зебре

Происшествия, 12:41 19 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Десятилетнюю велосипедистку сбил автомобиль Hyundai на зебре на ул. Широтной, 263 в Тюмени 18 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, школьница ехала на велосипеде по пешеходному переходу не спешившись. Выясняется, почему 26-летний автомобилист не смог предотвратить ДТП.

Девочка получила ранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 19.09.2025Житель Уватского района в пьяной ссоре зарезал сожительницу
12:41 19.09.2025В Тюмени десятилетнюю велосипедистку Hyundai сбил на зебре
12:30 19.09.2025Шесть техногенных пожаров произошло в Тюменской области 18 сентября
11:35 19.09.2025Двое жителей Голышманово осуждены за хранение и сбыт фальшивых денег

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора