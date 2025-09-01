  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
  • USD83,1725
    EUR98,9773
  • В Тюмени 11..13 С 0 м/с ветер юго-западный

Фантомные пациенты помогут отточить навыки будущим стоматологам

Общество, 17:38 19 сентября 2025

пресс-центр ТМУ | Фото: пресс-центр ТМУ

Новый фантомный класс на 15 мест откроют в Институте стоматологии Тюменского медицинского университета 23 сентября. Он воссоздает рабочее место врача-стоматолога, позволяет смоделировать различные клинические ситуации и полностью соответствует современным стандартам стоматологического образования, сообщает пресс-центр вуза.

В новом учебном классе установлено передовое оборудование китайского производства, аналогичное тому, что используется в ведущих медицинских вузах КНР. Примечательно, что в ТМУ обучается значительное количество студентов из Китая по специальности "Стоматология".

Главным преимуществом нового класса стали современные медицинские фантомы. В отличие от предыдущих моделей, они обладают автономностью и мобильностью, позволяя студентам легко настраивать параметры под конкретные учебные задачи.

Преподавательская зона оборудована системой видеонаблюдения. Каждый студент может наблюдать за действиями наставника на персональном мониторе. Важным преимуществом является возможность записи и последующего просмотра учебных материалов.

В классе установлен интраоральный сканер, который позволит студентам освоить технологию 3D-сканирования в стоматологии. Это современное оборудование даст возможность будущим врачам познакомиться с передовыми цифровыми методиками.

Система оценки знаний также будет модернизирована. Работы студентов будут сканироваться и автоматически сравниваться с эталонными образцами, что обеспечит объективность результатов.

В пресс-центре подчеркнули, что внедрение высокотехнологичного оборудования станет важным шагом в подготовке квалифицированных специалистов, способных конкурировать на современном рынке медицинских услуг.

пресс-центр ТМУ | Фото: пресс-центр ТМУ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# стоматология , ТМУ , Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:00 19.09.2025Молодежь Тюменской области и Марокко развивают сотрудничество
19:49 19.09.2025Новые стоматоскопы помогают ишимским врачам выявлять опухоли полости рта
19:14 19.09.2025Тюменцы высоко оценили летнюю кампанию "Движения первых"
18:35 19.09.2025Новый ФАП открыли в селе Новотравное Ишимского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора