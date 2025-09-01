Фантомные пациенты помогут отточить навыки будущим стоматологам

| Фото: пресс-центр ТМУ | Фото: пресс-центр ТМУ

Новый фантомный класс на 15 мест откроют в Институте стоматологии Тюменского медицинского университета 23 сентября. Он воссоздает рабочее место врача-стоматолога, позволяет смоделировать различные клинические ситуации и полностью соответствует современным стандартам стоматологического образования, сообщает пресс-центр вуза.

В новом учебном классе установлено передовое оборудование китайского производства, аналогичное тому, что используется в ведущих медицинских вузах КНР. Примечательно, что в ТМУ обучается значительное количество студентов из Китая по специальности "Стоматология".

Главным преимуществом нового класса стали современные медицинские фантомы. В отличие от предыдущих моделей, они обладают автономностью и мобильностью, позволяя студентам легко настраивать параметры под конкретные учебные задачи.

Преподавательская зона оборудована системой видеонаблюдения. Каждый студент может наблюдать за действиями наставника на персональном мониторе. Важным преимуществом является возможность записи и последующего просмотра учебных материалов.

В классе установлен интраоральный сканер, который позволит студентам освоить технологию 3D-сканирования в стоматологии. Это современное оборудование даст возможность будущим врачам познакомиться с передовыми цифровыми методиками.

Система оценки знаний также будет модернизирована. Работы студентов будут сканироваться и автоматически сравниваться с эталонными образцами, что обеспечит объективность результатов.

В пресс-центре подчеркнули, что внедрение высокотехнологичного оборудования станет важным шагом в подготовке квалифицированных специалистов, способных конкурировать на современном рынке медицинских услуг.