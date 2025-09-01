Мемориал десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, открыли в Тюмени

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Открытие мемориала воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга в локальных войнах и вооруженных конфликтах состоялось в сквере Воздушно-десантных войск в Тюмени 20 сентября.

В церемонии приняли участие депутаты Тюменской областной и городской Думы, военнослужащие, активисты общественных организаций и семьи военнослужащих.

"Для нашего города это событие особенно значимо, ведь более 12 тысяч уроженцев Тюменской области прошли службу в десантных войсках", - рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Центральным элементом мемориала стал барельеф гвардии майора Андрея Приказнова — символа десантников всех поколений. Он удостоен двух орденов Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медали "За отвагу".

За вклад в сохранение памяти о наших земляках-героях и активное участие в создании мемориала глава города выразил благодарность председателю правления Тюменской общественной организации "Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений "Содружество" Анатолию Пусеву.