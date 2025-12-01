В Тюмени волонтеры готовят праздник для маленьких пациентов ОКБ №1

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Новый год в больнице — не повод для грусти. В этом уверены волонтеры "Центра помощи детям "От сердца к сердцу", которые готовят праздник для пациентов детского отделения ОКБ№1.

Ответственные за театральную постановку, 9-классницы из Православной гимназии, впервые будут больничными волонтерами. А волонтер с большим стажем Елена Бабушкина, не понаслышке знает, каким может быть главный детский праздник в больнице.

"Он полностью в руках взрослых, которые тебя окружают — родителей и медперсонала. Мы лежали под Новый год вместе с бабушкой. Она сшила мне костюм и придумала целое представление. Это был самый красивый костюм! Бабушка научила меня отыгрывать роль, и я была то злым волком, то хитренькой лисичкой. Все смеялись и хлопали. Взрослые устроили отличный праздник и никто не грустил", - сказала Елена Бабушкина.

Усердно готовятся к Новому году в отделении ОКБ№1 и волонтеры "Центра помощи детям "От сердца к сердцу". Уже почти готовы декорации для отделений, найден благотворитель для новогодних подарков детям и запущена акция "Новогодняя почта". Ученики тюменских школ будут делать поздравительные открытки своими руками. Все изделия будут переданы детям, которые проходят длительное лечение в ОКБ№1.

"У нас часто спрашивают, что нужно, чтобы стать волонтером, — рассказывает директор "Центра помощи детям "От сердца к сердцу" Марина Осоткина. — Мы всегда отвечаем, что рады любому человеку в команде. Главное — желание помогать".

Принять участие в акции "Новогодняя почта" можно по ссылке. Присоединиться к команде волонтеров ОКБ.