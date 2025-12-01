  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер южный

В Тюмени волонтеры готовят праздник для маленьких пациентов ОКБ №1

Общество, 18:53 12 декабря 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Новый год в больнице — не повод для грусти. В этом уверены волонтеры "Центра помощи детям "От сердца к сердцу", которые готовят праздник для пациентов детского отделения ОКБ№1.

Ответственные за театральную постановку, 9-классницы из Православной гимназии, впервые будут больничными волонтерами. А волонтер с большим стажем Елена Бабушкина, не понаслышке знает, каким может быть главный детский праздник в больнице.

"Он полностью в руках взрослых, которые тебя окружают — родителей и медперсонала. Мы лежали под Новый год вместе с бабушкой. Она сшила мне костюм и придумала целое представление. Это был самый красивый костюм! Бабушка научила меня отыгрывать роль, и я была то злым волком, то хитренькой лисичкой. Все смеялись и хлопали. Взрослые устроили отличный праздник и никто не грустил", - сказала Елена Бабушкина.

Усердно готовятся к Новому году в отделении ОКБ№1 и волонтеры "Центра помощи детям "От сердца к сердцу". Уже почти готовы декорации для отделений, найден благотворитель для новогодних подарков детям и запущена акция "Новогодняя почта". Ученики тюменских школ будут делать поздравительные открытки своими руками. Все изделия будут переданы детям, которые проходят длительное лечение в ОКБ№1.

"У нас часто спрашивают, что нужно, чтобы стать волонтером, — рассказывает директор "Центра помощи детям "От сердца к сердцу" Марина Осоткина. — Мы всегда отвечаем, что рады любому человеку в команде. Главное — желание помогать".

Принять участие в акции "Новогодняя почта" можно по ссылке. Присоединиться к команде волонтеров ОКБ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# больница , волонтеры , дети , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:38 12.12.2025В Тюменском театре кукол стартовала новогодняя кампания
21:24 12.12.2025Тюменский магистрант разработал платформу по ИТ-компетенциям для школьников
20:29 12.12.2025Тюменские ученые разработали калькулятор расчета свойств почвы с биоуглем
19:19 12.12.2025В День Конституции тюменцы хором исполнили гимн России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора