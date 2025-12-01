  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
Нефть вниз — прибыль вверх: у кого?

Экономика, 18:50 12 декабря 2025

Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Средняя цена на нефть Brent в 2026 году может упасть до 61,7 долларов за баррель, что почти на 10% ниже уровня 2025 года. Основными факторами станут рост предложения со стороны ОПЕК+ и увеличение дисконтов на российские сорта нефти. Такими прогнозами поделились аналитики.

"Несмотря на ожидаемое увеличение мирового спроса, рост добычи в странах ОПЕК+ на 2,1 млн баррелей в сутки будет оказывать давление на рынок. В результате ключевые игроки российской нефтяной отрасли могут столкнуться со снижением доходов. Однако компании, занимающиеся транспортировкой углеводородов, могут получить выгоду от увеличения объемов прокачки", - рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

# ВТБ

