Парк "Комарово" в Тюмени откроют зимой

| Фото: тг-канал Максима Афанасьева | Фото: тг-канал Максима Афанасьева

Парк "Комарово" в Тюмени откроют для посетителей зимой. Специально подготовленные зимние трассы позволят комфортно гулять и устраивать лыжные заезды.

"В рамках постоянных рабочих объездов мы контролируем ход выполнения работ, чтобы убедиться, что инфраструктура парка будет удобной и комфортной для всех жителей. Нам важно, чтобы каждый нашёл здесь занятие по душе — от спокойных семейных прогулок до активных спортивных тренировок", - написал в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев.

Экспертная поддержка проекта обеспечивается участием знаменитых мастеров лыжного спорта и биатлона: Евгения Гараничева, Дмитрия Маслова и Павла Вавилова. Их советы и рекомендации гарантируют, что тренировки и соревнования в парке будут проходить на самом высоком уровне.

Принимают участие в создании проекта и застройщики, а также команда "Сердце Тюмени", которая берёт на себя создание ледовой инфраструктуры: хоккейных кортов, снежных горок и необычных площадок для игры в ледяной гольф.

Подробная презентация проекта будет представлена в ближайшее время. "Мы обязательно поделимся всеми деталями этого нового зимнего пространства для семейного отдыха", - добавил мэр Тюмени.