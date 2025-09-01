  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
  • USD83,5904
    EUR98,8845
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер юго-восточный

Парк "Комарово" в Тюмени откроют зимой

Общество, 16:15 21 сентября 2025

тг-канал Максима Афанасьева | Фото: тг-канал Максима Афанасьева

Парк "Комарово" в Тюмени откроют для посетителей зимой. Специально подготовленные зимние трассы позволят комфортно гулять и устраивать лыжные заезды.

"В рамках постоянных рабочих объездов мы контролируем ход выполнения работ, чтобы убедиться, что инфраструктура парка будет удобной и комфортной для всех жителей. Нам важно, чтобы каждый нашёл здесь занятие по душе — от спокойных семейных прогулок до активных спортивных тренировок", - написал в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев.

Экспертная поддержка проекта обеспечивается участием знаменитых мастеров лыжного спорта и биатлона: Евгения Гараничева, Дмитрия Маслова и Павла Вавилова. Их советы и рекомендации гарантируют, что тренировки и соревнования в парке будут проходить на самом высоком уровне.

Принимают участие в создании проекта и застройщики, а также команда "Сердце Тюмени", которая берёт на себя создание ледовой инфраструктуры: хоккейных кортов, снежных горок и необычных площадок для игры в ледяной гольф.

Подробная презентация проекта будет представлена в ближайшее время. "Мы обязательно поделимся всеми деталями этого нового зимнего пространства для семейного отдыха", - добавил мэр Тюмени.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , парки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 21.09.2025Более 400 человек поучаствовали в просветительских мероприятиях Ялуторовского музея
18:20 21.09.2025Многодетные семьи из Вагайского округа поделились секретами отношений
17:03 21.09.2025Фильм о разведчике Кузнецове вдохновил тюменских активистов на автопробег
16:15 21.09.2025Парк "Комарово" в Тюмени откроют зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора