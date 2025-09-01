Тюменцев приглашают на конгресс по комплексному развитию территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий состоится 31 октября 2025 года в Москве, в цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, д. 47).

В работе конгресса примут участие более 3 тыс. представителей из 89 субъектов Российской Федерации - руководители ведущих компаний строительной отрасли (застройщики, девелоперы, архитекторы, проектные и инжиниринговые организации), представители банков и инвестиционного сектора. Будут представлены депутаты Государственной думы, представители федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, профильных министерств и ведомств, эксперты в сфере градостроительства, урбанистики, комплексного развития территорий, сообщается на сайте конгресса.

"Конгресс является одним из ведущих федеральных мероприятий в области градостроительной политики и комплексного развития территорий. Его проведение имеет особое значение в контексте реализации Указа президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также федерального закона № 494-ФЗ, регулирующего вопросы комплексного развития территорий (КРТ)", - отмечено в сообщении.

Основная цель конгресса — определить стратегические направления развития российских территорий, выработать практические механизмы реализации проектов КРТ, а также усилить взаимодействие государства, бизнеса и профессионального сообщества в этой сфере.

Среди ключевых тем конгресса - результаты и перспективы применения федерального закона № 494-ФЗ. На конгрессе обсудят современные инструменты планирования и реализации проектов КРТ, финансирование и инвестиции, взаимодействие государства и бизнеса в проектах КРТ, развитие нормативно-правовой базы, успешные региональные практики и кейсы, инновационные технологии и цифровые решения для управления проектами, применение КРТ при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

В рамках Конгресса состоится специализированная выставка цифровых решений и инновационных технологий, направленных на повышение эффективности комплексного развития территорий. Особое внимание будет уделено цифровым платформам, обеспечивающим прозрачность управления проектами, ускорение согласовательных процедур и снижение рисков при реализации.

Конгресс станет ключевой дискуссионной площадкой для обсуждения стратегических подходов, обмена опытом и выработки практических предложений, которые по итогам мероприятия направят в министерство строительства и ЖКХ, аппарат правительства, Государственную думу для дальнейшего совершенствования законодательной и нормативной базы.

Регистрация участников открыта на официальном сайте конгресса и будет доступна до 25 октября 2025 года включительно. Участие в мероприятии и выставке является бесплатным. Подробная информация и форма регистрации – на сайте: www.congress-krt.ru.