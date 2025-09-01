  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
В Ишимском округе аграрии добились урожайности зерновых 73 центнера с гектара

Экономика, 21:15 22 сентября 2025

ИИЦ "Ишимская правда" | Фото: ИИЦ "Ишимская правда"

73 центнера с гектара составила урожайность зерновых в Ишимском округе. Это в два раза больше, чем средний показатель по Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Мне посчастливилось лично наблюдать, как этот результат был достигнут. Успех принесли испытания нового сорта пшеницы "Сударыня" и применение современных отечественных средств защиты растений. Теперь наш округ уверенно держит планку не только по самым большим посевным площадям в регионе, но и по самой высокой урожайности", — прокомментировал достижение глава округа Сергей Ломовцев.

Рекорд — результат работы агрохолдинга "Юбилейный" в партнерстве с компанией "Щелково Агрохим".

﻿
