В Тюменской области горели два автомобиля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возгорание двух автомобилей произошло в Тюменской области 23 сентября. В Ишиме из-за короткого замыкания загорелся Lexus, в с. Созоново Тюменского округа горел Ford по причине занесения открытого источника огня. Никто не пострадал, сообщает МЧС Тюменской области.

В СНТ "Механизатор" Тобольского округа из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная постройка. Огонь ликвидировали на площади 33 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 23 сентября зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели 11 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза оказали помощь населению.