  • 24 сентября 202524.09.2025среда
  • USD83,3506
    EUR99,0363
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области горели два автомобиля

Происшествия, 13:45 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возгорание двух автомобилей произошло в Тюменской области 23 сентября. В Ишиме из-за короткого замыкания загорелся Lexus, в с. Созоново Тюменского округа горел Ford по причине занесения открытого источника огня. Никто не пострадал, сообщает МЧС Тюменской области.

В СНТ "Механизатор" Тобольского округа из-за короткого замыкания загорелась хозяйственная постройка. Огонь ликвидировали на площади 33 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 23 сентября зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели 11 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза оказали помощь населению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 24.09.2025Житель Упоровского района избил знакомого до смерти
13:45 24.09.2025В Тюменской области горели два автомобиля
13:23 24.09.202516-летняя тюменка получила тяжелые травмы в ДТП
13:00 24.09.2025Мошенники обманули жителя Ялуторовска и украли у него деньги

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора