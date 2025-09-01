Строительство промобъектов стало самой высокооплачиваемой отраслью в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство инфраструктурных объектов стало самой высокооплачиваемой отраслью в промышленности Тюменской области летом 2025 года. Среднее зарплатное предложение превысило 103 тыс. рублей в месяц. Прирост за год составил 14 %, сообщает "Авито работа".

"Спрос на сотрудников в металлургической промышленности вырос в 2,3 раза, в химической — в 2,1, а в промышленном строительстве — почти на треть. Такой рост связан с запуском проектов, развитием отечественных производств, модернизацией инфраструктуры и производственных мощностей. Многие компании пересматривают стратегии, инвестируют в новые технологии и производство критически важной продукции, что требует притока высококвалифицированных технологов и инженеров", — прокомментировал директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрей Кучеренков.

Второй по размеру средних вознаграждений стала лесная и деревообрабатывающая промышленность. Новым сотрудникам за полную занятость предлагали в среднем 95 тыс. 166 рублей в месяц. Прирост за год на 40 %.

Третьей стала химическая промышленность — в сменах для специалистов этого сегмента предлагали в среднем чуть более 72 рублей за полную занятость. Это на 24 % больше, чем летом 2024 года.