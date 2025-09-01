  • 24 сентября 202524.09.2025среда
350 спортсменов приедут в Ишим на соревнования по плаванию

Спорт, 17:36 24 сентября 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

350 спортсменов примут участие в соревнованиях "Заплыв юных", которые пройдут в Ишиме 27 и 28 сентября. Свои навыки продемонстрируют более 350 спортсменов из Тобольска, Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, Казанского, Викуловского районов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В программе соревнований: вольный стиль, брасс, на спине, комплексное плавание. Областные соревнования дают возможность участия всем детям, умеющим плавать. В их числе пловцы самого младшего возраста, не имеющие спортивных разрядов.

﻿

# плавание

