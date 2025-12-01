  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
В Тюмени определили лидера женского спринта Кубка России по биатлону

Спорт, 14:29 13 декабря 2025

t.me/russianbiathlon

Участница сборной Свердловской области Наталия Шевченко победила в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка России в Тюмени 13 декабря. Второе место у ее землячки Ирины Казакевич.

Бронза досталась Юлии Коваленко из Красноярского края, сообщает Союз биатлонистов России.

Тюменская биатлонистка Ксения Довгая финишировала шестой.

видео: t.me/russianbiathlon

Напомним, 93 мастера спорта, пять заслуженных мастеров спорта, восемь мастеров спорта международного класса и 78 мастеров спорта России среди мужчин примут участие во втором этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени с 11 по 14 декабря.

# биатлон , СБР

