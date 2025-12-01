В Тюмени определили лидера женского спринта Кубка России по биатлону
Участница сборной Свердловской области Наталия Шевченко победила в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка России в Тюмени 13 декабря. Второе место у ее землячки Ирины Казакевич.
Бронза досталась Юлии Коваленко из Красноярского края, сообщает Союз биатлонистов России.
Тюменская биатлонистка Ксения Довгая финишировала шестой.
Напомним, 93 мастера спорта, пять заслуженных мастеров спорта, восемь мастеров спорта международного класса и 78 мастеров спорта России среди мужчин примут участие во втором этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени с 11 по 14 декабря.