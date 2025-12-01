МФК "Тюмень" проведет домашнюю игры с клубом из Санкт-Петербурга
МФК "Тюмень" проведет 14 тур российской БЕТСИТИ Суперлиги в СК "Центральный" 13 и 14 декабря, начало в 15 часов 30 минут. Соперником выступит "Кристалл" из Санкт-Петербурга.
Соперники ранее провели 15 матчей. В восьми "Тюмень" одержала победу, в шести - проиграла, еще была одна ничья.
В нынешнем сезоне команды встречались в первом туре в Санкт-Петербурге в августе. Тюменцы дважды победили хозяев: 3:2 и 1:2.
Как выяснил "Вслух.ру", сейчас "Тюмень" на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги с 44 заработанными игровыми баллами. "Кристалл" - на восьмом с 35 баллами.
