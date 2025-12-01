  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер южный

МФК "Тюмень" проведет домашнюю игры с клубом из Санкт-Петербурга

Спорт, 08:31 13 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

МФК "Тюмень" проведет 14 тур российской БЕТСИТИ Суперлиги в СК "Центральный" 13 и 14 декабря, начало в 15 часов 30 минут. Соперником выступит "Кристалл" из Санкт-Петербурга.

Соперники ранее провели 15 матчей. В восьми "Тюмень" одержала победу, в шести - проиграла, еще была одна ничья.

В нынешнем сезоне команды встречались в первом туре в Санкт-Петербурге в августе. Тюменцы дважды победили хозяев: 3:2 и 1:2.

Как выяснил "Вслух.ру", сейчас "Тюмень" на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги с 44 заработанными игровыми баллами. "Кристалл" - на восьмом с 35 баллами.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:31 13.12.2025МФК "Тюмень" проведет домашнюю игры с клубом из Санкт-Петербурга
15:26 12.12.2025Молодых спортсменов России допустят до международных соревнований
14:31 12.12.2025Тюменец Александр Поварницын победил в гонке Кубка России по биатлону
09:57 12.12.2025Тюменские альпинисты завоевали награды всероссийских соревнований

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора