Тюменский кластер провел день поставщика стройматериалов в Курске

День поставщика для специализированного застройщика "ИНСТЕП" провел Строительно-индустриальный кластер на площадке Курской торгово-промышленной палаты. В нем приняли участие представители правительства Курской области, руководство строительной компании ИНСТЕП, поставщики и подрядчики Тюменской, Курганской и Курской областей, сообщает ТПП Тюменской области.

"Наша философия — выстраивание долгосрочных и прозрачных отношений между заказчиками и поставщиками. Мы предоставляем местным производителям уникальную возможность увидеть перспективные объемы заказов на несколько лет вперед, что позволяет им грамотно планировать производственные циклы и инвестиции в развитие", — рассказала генеральный директор Строительно-индустриального кластера, вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Ахметова.

По ее словам, это не просто бизнес-взаимодействие — комплексное влияние на социально-экономическое развитие регионов. "Загрузка местных производственных мощностей напрямую отражается на устойчивости предприятий и занятости населения. Благодаря деятельности кластера формируются эффективные кооперационные цепочки как по вертикали между крупными заказчиками и местными производителями, так и по горизонтали между участниками кластера", - подчеркнула Ахметова.

Представитель компании ИНСТЕП поделился успешным опытом сотрудничества: "Мы уже заключили контракт на строительство монолитного дома в Курске с тюменской строительной компанией. Это прямой результат нашей встречи в Тюмени, состоявшейся в сентябре. Приглашаем местных производителей присоединиться к этому проекту — мы открыты для новых партнерств".

По итогам встречи участники приняли решение продолжить работу по привлечению членов Строительно-индустриального кластера к комплектации строительных объектов в 2026 году. Следующая встреча запланирована через полгода и пройдет в Липецкой области.

Напомним, Строительно-индустриальный кластер начал свою работу в апреле 2024 года и за короткий срок объединил около 100 участников из восьми субъектов РФ. В общей сложности в периметре кластера работает 1 тыс. компаний.