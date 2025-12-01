  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
Робот Макс проконсультировал тюменцев 170 тысяч раз

Общество, 11:09 13 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 170 тысяч раз обратились жители Тюменской области в роботу Максу на госуслугах за консультациями по региональным сервисам в 2025 году. В его базе знаний появились новые темы.

В 2026 году у Макса будет информация по таким темам, как: получение земельных участков в собственность; выплата стипендии членам семьи участников СВО; бесплатная парковка для электромобилей; комплекс услуг для многодетных и малоимущих семей; региональный материнский капитал; получение древесины для строительства.

"Тюменская область — первый регион, который подключил цифрового ассистента Робота Макса на региональном портале госуслуг. И там к ассистенту обратились уже более 6 тысяч раз. Если посмотреть запросы тюменцев и на федеральном портале, и на региональном сайте Госуслуг, то самыми частыми стали темы медицины, соцподдержки, семьи и детей, транспорта и образования. Запустить ассистента можно через виджет в нижней части экрана", - рассказали в региональном департаменте информатизации.

При выборе услуги робот сообщает, для какого региона она доступна. Если услуга не отображается, выберите регион "Тюменская область" — после этого нужные сервисы появятся.

