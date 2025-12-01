  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер южный

Новогодние экскурсии и события в Тюменской области собраны на сайте VisitTyumen

Общество, 10:01 13 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Насладиться блюдами сибирской кухни, расслабиться в горячих источниках и принять участие в праздничных событиях в городах Тюменской области предлагается жителям всей страны в новогодние праздники. Сориентироваться в череде праздничных событий поможет портал visittyumen.ru, на котором создана тематическая страница. В течение декабря здесь актуализируется информация о всевозможных активностях и сценариях того, как провести новогодние праздники в Сибири.

Об этом директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Традиционно к нам приезжает большое количество гостей, жители Тюменской области активно путешествуют по своему родному региону. Можно выделить несколько направлений: участие в городских активностях, туристические поездки в города области, посещение гастрономических заведений и горячих источников", — поделилась она.

Праздничные площадки запустят в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме. В преддверии Нового года по улицам областной столицы проедет "Дедморобус" с духовым оркестром, запланировано открытие елки и резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Уже 11 декабря в Тюмень прибудет "Поезд Деда Мороза".

Запланированы различные экскурсионные программы в Ялуторовске, квесты на территории Тобольского кремля, посещение палат Мороза-Воеводы.

"Удовольствие доставят прогулки по украшенным к Новому году улицам наших городов, посещение гастрономических заведений. Наверно, самой востребованной активностью станет посещение горячих источников. Они всегда в топе, а в период новогодних праздников принимают особенно большое количество гостей. В регионе активно готовятся к новогодним праздникам. Уже проводим подготовительную работу, чтобы обеспечить комфорт, качество сервиса и, конечно, безопасность наших гостей", — заключила Мария Трофимова.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мария Трофимова , Новый год , праздник , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:06 13.12.2025Эксперт рассказал, почему алкоголь негативно влияет на семейные праздники
13:41 13.12.2025Большая битва идей пройдет в ишимском мультицентре
13:03 13.12.2025В Тюменской области стартовал проект активного долголетия
11:48 13.12.2025Ишимские медики помогли пациенту избежать инвалидности после обширного инсульта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора