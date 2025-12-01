Новогодние экскурсии и события в Тюменской области собраны на сайте VisitTyumen

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Насладиться блюдами сибирской кухни, расслабиться в горячих источниках и принять участие в праздничных событиях в городах Тюменской области предлагается жителям всей страны в новогодние праздники. Сориентироваться в череде праздничных событий поможет портал visittyumen.ru, на котором создана тематическая страница. В течение декабря здесь актуализируется информация о всевозможных активностях и сценариях того, как провести новогодние праздники в Сибири.

Об этом директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Традиционно к нам приезжает большое количество гостей, жители Тюменской области активно путешествуют по своему родному региону. Можно выделить несколько направлений: участие в городских активностях, туристические поездки в города области, посещение гастрономических заведений и горячих источников", — поделилась она.

Праздничные площадки запустят в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме. В преддверии Нового года по улицам областной столицы проедет "Дедморобус" с духовым оркестром, запланировано открытие елки и резиденции Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени. Уже 11 декабря в Тюмень прибудет "Поезд Деда Мороза".

Запланированы различные экскурсионные программы в Ялуторовске, квесты на территории Тобольского кремля, посещение палат Мороза-Воеводы.

"Удовольствие доставят прогулки по украшенным к Новому году улицам наших городов, посещение гастрономических заведений. Наверно, самой востребованной активностью станет посещение горячих источников. Они всегда в топе, а в период новогодних праздников принимают особенно большое количество гостей. В регионе активно готовятся к новогодним праздникам. Уже проводим подготовительную работу, чтобы обеспечить комфорт, качество сервиса и, конечно, безопасность наших гостей", — заключила Мария Трофимова.

Инна Пахомова