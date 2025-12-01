Тюменские онкологи спасли мужчину с раком мочевого пузыря четвертой стадии

43-летнему тюменцу диагностировали рак мочевого пузыря четвертой стадии в Медицинском городе. Он прошёл семь курсов химиотерапии. Опухоль уменьшилась примерно на 15 %.

"В результате проведённого лечения мы решили прооперировать пациента, провели обширное хирургическое вмешательство с удалением мочевого пузыря, простаты и лимфатических узлов. Одномоментно была выполнен илеокондуит – урестома по Брикеру, который представляет собой резервуар из тонкой кишки, введённый на переднюю брюшную стенку и находящийся в организме пациента постоянно", - рассказал врач-онколог отделения онкоурологии Медицинского города Артём Кельн.

Каждые три месяца мужчина будет проходить контрольное обследование в Медицинском городе, сообщает tmn.aif.ru.