Тюменская область вошла в десятку сильнейших всероссийской программы въездного туризма

Экономика, 09:15 13 декабря 2025

Тюменская область вошла в топ-10 регионов программы "Открой твою Россию". Церемония награждения финалистов программы по развитию въездного туризма состоялась в Национальном центре "Россия" в Москве.

Тюменская область отмечена как единственный субъект, разработавший сразу три продукта для ключевых международных рынков — Китая, Индии и арабских стран.

"Мы укрепляем бизнес взаимодействие, торговое партнерство, расширяем деловые контакты, а также развиваем культурные и образовательные связи. За последние три года было проведено 25 бизнес-миссий в эти страны. При развитии международных отношений мы делаем акцент на культуре и истории стран-партнеров, а также знакомим их с нашими традиционными ценностями", – рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Регион рассчитывает на увеличение туристического потока из этих стран в два раза, а по представленным турмаршрутам приток китайцев, индусов и арабов может составить более 4 тыс. ежегодно.

В рамках деловой программы на пленарной сессии директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова представила презентацию линейки международных туристических продуктов и стратегии развития въездного туризма Тюменской области.

"Мы детально изучили туристические портреты потенциальных путешественников. При всей разнице интересов их объединяет общий запрос — велнес-туризм, качественные спа-программы, комфорт и безопасность. И нашему региону есть что предложить в этом направлении", - отметила она.

Регионы-финалисты программы "Открой твою Россию" получат комплекс мер поддержки: включение туристических продуктов в международный каталог Time to Travel; участие в зарубежных туристических выставках под национальным брендом Discover Russia; интеграцию в программу Россотрудничества "Новое поколение"; продвижение на международных площадках и поддержку в установлении партнерств.

Подписано соглашение о вхождении Тюменской области в экосистему национального туристического бренда Discover Russia.

Международная программа "Открой твою Россию" организована Агентством стратегических инициатив при поддержке Минэкономразвития РФ, Фонда "Центр стратегических разработок", Россотрудничества и Cosmos Hotel Group, сообщает инфоцентр регионального правительства.

