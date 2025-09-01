Волонтеры Сбера помогают восстанавливать леса в Тюменской области

Волонтеры Сбера посадили сотни деревьев в рамках двух значимых социально-экологических акций, прошедших в Тюмени. Первая акция — "Сад памяти" — была организована в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и призвана подчеркнуть уважение к героическим страницам прошлого.

Вторая акция — "Сохраним лес" — направлена на восстановление лесного массива, уничтоженного разрушительными пожарами. Коллектив добровольцев внес существенный вклад в восстановление утраченной зеленой зоны общей площадью около 15 гектаров.

Галина Демидова, волонтер Сбера: "Сбер создает уникальные возможности для профессионального роста и личного развития. Сотрудники регулярно посещают тренинги, получают знания и повышают квалификацию. Однако помимо карьерного роста нам предоставляется уникальная возможность реализовать себя в добрых делах. Наши социальные, благотворительные и экологические инициативы называются ESG-проектами, и мы разработали собственную стратегию их проведения. Уже много лет мы собираемся вместе, чтобы массово высаживать деревья. Формы акций могут различаться, но общая цель остаётся неизменной — содействовать восстановлению лесов в нашей любимой Тюменской области. Хочу искренне поблагодарить органы власти за поддержку и организацию таких полезных и значимых мероприятий".