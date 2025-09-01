Тюменская область стала пилотным регионом внедрения отраслевых цифровых платформ "ГосТеха"

Пилотным регионом по внедрению отраслевых цифровых платформ "ГосТеха" стала Тюменская область. Апробацию проведут ресурсов в сфере ритуальных услуг "Управление захоронениями" и ветеринарии – "Мой питомец", сообщает департамент информатизации.

Первая платформа помогает цифровизировать сферу ритуальных услуг, упрощает организацию мест погребений, учет умерших и делает услуги прозрачнее и удобнее для граждан. Вторая – делает более доступной работу с безнадзорными животными, а взаимодействие граждан с ветеринарными службами удобным.

Планируется, что новые сервисы в сфере ритуальных услуг появятся до конца 2025 г., а в сфере ветеринарии - в 2026 г.

Отметим, что развитие единой цифровой платформы "ГосТех" обсудили на стратегической сессии под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Преимуществами обновленного ресурса "ГосТех 2.0" станут автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, создание конкурентной среды за счет включения в платформу ИТ-решений от различных российских разработчиков.

На "ГосТехе" уже работают более 50 ведомственных и региональных систем и сервисов. В том числе "Моя школа", которая позволяет отслеживать расписание уроков, домашние задания и успеваемость, а также дает доступ к обширной электронной библиотеке учебных материалов.