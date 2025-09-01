  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Тюменцы активно регистрируются на конкурсный трек "Культура" проекта "Флагманы образования"

Общество, 09:12 29 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область входит в топ-30 по числу регистраций на конкурсный трек "Культура" проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Уже подано 138 заявок, и присоединиться к треку можно до 12 октября, сообщает пресс-служба проекта "Флагманы образования".

Проект "Флагманы образования" реализуется с 2019 года, он позволяет выявить наиболее мотивированных, подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов.

"Образовательный курс трека "Культура" проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей" поможет учителям, преподавателям, студентам Тюменской области узнать, как связаны искусство, образование, воспитание и развитие личности, а также как все это влияет на каждого из нас", - отмечено в сообщении.

Участников трека "Культура" ждут лекции и интервью с экспертами в области культурологии, социологии, педагогики, а также с писателями, артистами и режиссерами. Это возможность понять, что значит быть культурным человеком, как культурные ценности влияют на развитие современного общества, какую роль играет учитель в формировании личности, и какое место занимает российская культура в мире.

Образовательный курс трека состоит из двух блоков. Первый – вводный, о русской культуре и патриотическом воспитании, а также о роли учителя в становлении гармонично развитой личности. Второй включает лекции о театре от народной артистки Российской Федерации, лауреата Государственной премии Илзе Лиепа, о музыке – от музыканта-виртуоза, народного артиста России Игоря Бутмана. О живописи и изобразительном искусстве расскажет президент Российской академии художеств Василий Церетели. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поделится знаниями в области литературы.

# культура , образование

