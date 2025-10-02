  • 2 октября 20252.10.2025четверг
Магический реализм бельгийского художника Рене Магритта представлен в Тюмени

Общество, 13:31 02 октября 2025

Выставку "Рене Магритт. Вероломство образов" открыли в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 2 октября. В экспозицию вошли 40 работ, предоставленных Петербургской компанией "Арт Центры".

Все работы бельгийского мастера – это литографии, которые сделаны на оригиналы работ из частных коллекций Франции, Бельгии и Скандинавии. Рене Магритта считают одним из самых загадочных и влиятельных художников XX века. Оригинальность его работам придают закрытые лица персонажей: "Сын Человеческий", "Влюбленные", "Великая война" и другие.

"Стиль Рене Магритта узнаваемый. Его называют самым известным художником-сюрреалистом, но сам он себя таковым не считал. И он не признавал Фрейда, которого тогда почитали все сюрреалисты. Свое творчество он называл магическим реализмом. Устойчивый образ – закрытые лица персонажей – каждый увидит что-то свое, включит собственные ассоциации. Но искусствоведы и психологи в поисках истоков его творчества видят семейную трагедию, она связана с гибелью матери. Ее достали из воды, лицо было закрыто ночной сорочкой. Образ врезался в его память, мог стать причиной того, что у него много персонажей с закрытыми лицами", - рассказала ведущий методист музейно-образовательной деятельности музейного комплекса им. И. Я. Словцова Ирина Савич.

На выставке представлено практически полное собрание всех печатных серий, созданных по оригиналам художника и изданных при поддержке Фонда Рене Магритта. Каждая из литографий воссоздаёт мир иллюзий Магритта, где предметы утрачивают привычные свойства: камни парят в воздухе, день сменяется ночью в одно мгновение, глаза отражают не душу, а бескрайнее небо. После Великой Отечественной войны в коллекции Рене Магритта стали появляться работы антивоенного содержания. При этом конкретных сюжетов в картинах художника зрители не увидят, а только определённые идеи, считает Ирина Савич.

"Творчество Рене Магритта – это философия, даже близкая к субъективному идеализму. Он нам показывает, что мир на самом деле непознаваемый. И каждый человек познает его через призму собственного опыта. Ряд его работ называется "Это не трубка", "Это не яблоко", потому что это не материальный предмет, а отражение в творчестве. Мы все видим по-разному. И название выставки "Вероломство образов" - еще один способ добавить выразительности и поставить вопрос перед зрителем", - подчеркнула Ирина.

Кстати, картина "Вероломство образов" ("Это не трубка"), написанная в 1928–1929 годах, - одна из самых знаковых работ Рене Магритта. Он хотел заставить зрителя задуматься о разнице между предметом и его изображением. Работа хранится в Музее искусств округа Лос-Анджелес, США.

Сотрудники музейного комплекса проведут для тюменцев и гостей города экскурсии, прочтут лекции о творчестве бельгийского художника.

Проект работает до 25 января 2026 года.

Возрастное ограничение: 12+.

Анжела Лебедева

# искусство , картины , музей Словцова , творчество , художник

