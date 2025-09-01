В Тюменской области успешно реализуется программа по модернизации здравоохранения на селе

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Экскурсию по новому корпусу областной больницы №19 на ул. Авторемонтной провели для депутатов регионального парламента. Затем команда комитета по социальной политике прошла по обновленной врачебной амбулатории в с. Червишево. После чего депутаты провели выездное заседание, где обсудили реализацию региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения в сельской местности.

Главный врач больницы Мигран Мартиросян рассказал, что в Червишево появились хирургический кабинет, новые большие кабинеты педиатрии и терапии, масштабированный дневной стационар. В физиокабинет закупается новое оборудование. "Мы активно развиваемся, помимо увеличения служб и запуска новых кабинетов, у нас еще одно серьезное приобретение - школа сахарного диабета, где будем проводить школу здоровья. Закуплено новое оборудование в кабинет ультразвуковой диагностики и современный флюорограф", — пояснил он.

В новом медицинском корпусе на Авторемонтной, построенном с нуля, появились современные кабинеты и оборудование, включая флюорографический кабинет. Ранее на этом месте находились гараж и газовая труба. Строительство началось 27 мая и было успешно завершено 30 июля. Корпус рассчитан на обслуживание 50 тыс. пациентов.

"Наша больница – это много амбулаторий, но пациенты, которые прикреплены к ФАПам и амбулаториям, зачастую нуждаются в помощи узких специалистов. Они приезжали на Авторемонтную, где были стесненные условия и дефицит площадей. Строительство нового модульного здания площадью 1 тысяча квадратных метров решит вопрос и мы сможем достойно и комфортно оказывать узкоспециализированную медицинскую помощь нашим пациентам", - подчеркнул Мигран Мартиросян.

Медицинская помощь, добавил он, в больнице оказывается 145 тыс. жителей, из них 32 тыс. детей. В структуру учреждения входят 68 объектов, включая поликлиники, ФАПы, амбулатории. Также три мобильных комплекса выезжают и ведут прием. 50 медавтомобилей действуют на территории Тюменского района и обслуживают население на территории в 150 км.

"Для нас очень важно своими глазами увидеть учреждения, в которых получают помощь жители сельских поселений. Сегодня мы убедились, что учреждение действительно меняется на глазах", — отметила председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова во время посещения объектов.

"Жители нашего района стали чаще обращаться в учреждения с целью профилактики, и наши доктора выявляют заболевания на ранних стадиях, что позволяет оперативно их излечить. Это говорит о том, что система здравоохранения в регионе, в том числе, на селе, работает на очень высоком уровне", — подчеркнула Ольга Швецова.

В регионе успешно реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения в сельской местности в рамках реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На сегодняшний день в Тюменской области функционирует 12 областных больниц, в структуру которых входят 10 районных и 13 участковых. Также 50 врачебных амбулаторий и 654 фельдшерско-акушерских пункта, 89 домовых хозяйств и сеть мобильных медицинских бригад.

За 2024 год в рамках программы модернизации установлено 101 единица современного медицинского оборудования, приобретено 17 санитарных автомобилей. Построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. Благодаря этим изменениям более 20 тыс. жителей получили доступ к медицинской помощи в новых условиях.

В планах на 2025 год — строительство поликлиники в р.п. Богандинский, установка 129 единиц медицинского оборудования и приобретение 34 санитарных автомобилей. Запланировано возведение 19 ФАПов, двух поликлиник и четырех врачебных амбулаторий.

По итогам выездного заседания комитет принял ряд важных решений. Депутаты отметили положительные результаты программы модернизации здравоохранения в сельской местности и решили продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере медицины. Особое внимание будет уделено контролю за эффективностью выполнения государственных программ по повышению доступности медицинской помощи.

Важным шагом станет проведение в 2026 году мониторинга применения закона об организации медицинской помощи населению. Правительство области получило рекомендации по дальнейшему улучшению качества медицинских услуг в сельских территориях.

Среди приоритетных направлений работы — обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами через развитие профориентации среди школьников и укрепление связей с медицинскими учебными заведениями. Планируется внедрение единой системы наставничества для молодых специалистов во всех районах области.

Особое внимание будет уделено транспортной доступности медицинских организаций для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями. Расширятся возможности получения лекарств и медицинских изделий для жителей сельской местности.

В планах — активное развитие цифровых сервисов в здравоохранении, совершенствование работы мобильных медицинских бригад и расширение применения телемедицины для дистанционного мониторинга здоровья жителей отдаленных населенных пунктов.

Инна Кондрашкина