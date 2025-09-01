  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

В Тюменской области успешно реализуется программа по модернизации здравоохранения на селе

Общество, 16:42 26 сентября 2025

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Экскурсию по новому корпусу областной больницы №19 на ул. Авторемонтной провели для депутатов регионального парламента. Затем команда комитета по социальной политике прошла по обновленной врачебной амбулатории в с. Червишево. После чего депутаты провели выездное заседание, где обсудили реализацию региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения в сельской местности.

﻿

Главный врач больницы Мигран Мартиросян рассказал, что в Червишево появились хирургический кабинет, новые большие кабинеты педиатрии и терапии, масштабированный дневной стационар. В физиокабинет закупается новое оборудование. "Мы активно развиваемся, помимо увеличения служб и запуска новых кабинетов, у нас еще одно серьезное приобретение - школа сахарного диабета, где будем проводить школу здоровья. Закуплено новое оборудование в кабинет ультразвуковой диагностики и современный флюорограф", — пояснил он.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

В новом медицинском корпусе на Авторемонтной, построенном с нуля, появились современные кабинеты и оборудование, включая флюорографический кабинет. Ранее на этом месте находились гараж и газовая труба. Строительство началось 27 мая и было успешно завершено 30 июля. Корпус рассчитан на обслуживание 50 тыс. пациентов.

"Наша больница – это много амбулаторий, но пациенты, которые прикреплены к ФАПам и амбулаториям, зачастую нуждаются в помощи узких специалистов. Они приезжали на Авторемонтную, где были стесненные условия и дефицит площадей. Строительство нового модульного здания площадью 1 тысяча квадратных метров решит вопрос и мы сможем достойно и комфортно оказывать узкоспециализированную медицинскую помощь нашим пациентам", - подчеркнул Мигран Мартиросян.

Медицинская помощь, добавил он, в больнице оказывается 145 тыс. жителей, из них 32 тыс. детей. В структуру учреждения входят 68 объектов, включая поликлиники, ФАПы, амбулатории. Также три мобильных комплекса выезжают и ведут прием. 50 медавтомобилей действуют на территории Тюменского района и обслуживают население на территории в 150 км.

"Для нас очень важно своими глазами увидеть учреждения, в которых получают помощь жители сельских поселений. Сегодня мы убедились, что учреждение действительно меняется на глазах", — отметила председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова во время посещения объектов.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

"Жители нашего района стали чаще обращаться в учреждения с целью профилактики, и наши доктора выявляют заболевания на ранних стадиях, что позволяет оперативно их излечить. Это говорит о том, что система здравоохранения в регионе, в том числе, на селе, работает на очень высоком уровне", — подчеркнула Ольга Швецова.

В регионе успешно реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения в сельской местности в рамках реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На сегодняшний день в Тюменской области функционирует 12 областных больниц, в структуру которых входят 10 районных и 13 участковых. Также 50 врачебных амбулаторий и 654 фельдшерско-акушерских пункта, 89 домовых хозяйств и сеть мобильных медицинских бригад.

За 2024 год в рамках программы модернизации установлено 101 единица современного медицинского оборудования, приобретено 17 санитарных автомобилей. Построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов и одна врачебная амбулатория. Благодаря этим изменениям более 20 тыс. жителей получили доступ к медицинской помощи в новых условиях.

В планах на 2025 год — строительство поликлиники в р.п. Богандинский, установка 129 единиц медицинского оборудования и приобретение 34 санитарных автомобилей. Запланировано возведение 19 ФАПов, двух поликлиник и четырех врачебных амбулаторий.

По итогам выездного заседания комитет принял ряд важных решений. Депутаты отметили положительные результаты программы модернизации здравоохранения в сельской местности и решили продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере медицины. Особое внимание будет уделено контролю за эффективностью выполнения государственных программ по повышению доступности медицинской помощи.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Важным шагом станет проведение в 2026 году мониторинга применения закона об организации медицинской помощи населению. Правительство области получило рекомендации по дальнейшему улучшению качества медицинских услуг в сельских территориях.

Среди приоритетных направлений работы — обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами через развитие профориентации среди школьников и укрепление связей с медицинскими учебными заведениями. Планируется внедрение единой системы наставничества для молодых специалистов во всех районах области.

Особое внимание будет уделено транспортной доступности медицинских организаций для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями. Расширятся возможности получения лекарств и медицинских изделий для жителей сельской местности.

В планах — активное развитие цифровых сервисов в здравоохранении, совершенствование работы мобильных медицинских бригад и расширение применения телемедицины для дистанционного мониторинга здоровья жителей отдаленных населенных пунктов.

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , Областная больница №19 , облдума , Ольга Швецова , Червишево

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 26.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"
18:10 26.09.2025Кулинарный проект для семей с детьми с ОВЗ реализуют в Тюмени при поддержке гранта
17:59 26.09.202527 сентября - события дня
17:48 26.09.2025Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора