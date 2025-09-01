Как справиться с осенней хандрой, рассказала тюменский психолог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Способы самопомощи при осенней хандре предложила психолог областного социального центра "Семья" Джамиля Достовалова. Про ее словам, важно принять как данность, что смена времен года, особенно в нашем регионе, неизбежна. Джамиля Достовалова рекомендует находить радость в мелочах – чае с вареньем, теплых шарфах, шуршании листвы.

"Даже непогода может быть красива. Дети очень любят гулять под дождем. Выйдите с ними на улицу, получите эту радость от дождя тоже", – рассказала эксперт изданию "Тюменская область сегодня".

Переходный период осенью часто сопровождается снижением настроения и упадком сил. Это связано с естественными изменениями в природе: сокращением светового дня, похолоданием и сменой красок. Но, по словам Джамили Достоваловой, не стоит заранее настраиваться на осеннюю хандру, так как это может стать самоисполняющимся пророчеством. К концу осени, с выпадением снега и приближением новогодних праздников, эмоциональное состояние обычно стабилизируется.

Также специалист подчеркивает важность различия между обычной сезонной хандрой и клинической депрессией. Сезонная грусть, как правило, длится до середины или конца ноября и сопровождается общим упадком сил, снижением активности и увеличением потребности во сне. Клиническая депрессия требует профессиональной помощи. Ее признаки включают стойкое чувство одиночества, резкое снижение самооценки, нарушения сна и потерю интереса к привычной деятельности.