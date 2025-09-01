  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северный

Как справиться с осенней хандрой, рассказала тюменский психолог

Общество, 08:31 27 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Способы самопомощи при осенней хандре предложила психолог областного социального центра "Семья" Джамиля Достовалова. Про ее словам, важно принять как данность, что смена времен года, особенно в нашем регионе, неизбежна. Джамиля Достовалова рекомендует находить радость в мелочах – чае с вареньем, теплых шарфах, шуршании листвы.

"Даже непогода может быть красива. Дети очень любят гулять под дождем. Выйдите с ними на улицу, получите эту радость от дождя тоже", – рассказала эксперт изданию "Тюменская область сегодня".

Переходный период осенью часто сопровождается снижением настроения и упадком сил. Это связано с естественными изменениями в природе: сокращением светового дня, похолоданием и сменой красок. Но, по словам Джамили Достоваловой, не стоит заранее настраиваться на осеннюю хандру, так как это может стать самоисполняющимся пророчеством. К концу осени, с выпадением снега и приближением новогодних праздников, эмоциональное состояние обычно стабилизируется.

Также специалист подчеркивает важность различия между обычной сезонной хандрой и клинической депрессией. Сезонная грусть, как правило, длится до середины или конца ноября и сопровождается общим упадком сил, снижением активности и увеличением потребности во сне. Клиническая депрессия требует профессиональной помощи. Ее признаки включают стойкое чувство одиночества, резкое снижение самооценки, нарушения сна и потерю интереса к привычной деятельности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# психология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 27.09.2025Участники форума "Утро" посетили облдуму и побывали в новом корпусе ТюмГУ
12:36 27.09.2025Плановый медосмотр помог вовремя выявить рак легкого у жителя Тюмени
12:13 27.09.2025Участники программы "Боевой кадровый резерв" посетили форум "Утро" в Тюмени
11:41 27.09.2025В районе строительства развязки на Червишевском тракте ночью ограничат движение

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора