  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер северный

Одна тысяча молодых людей участвовали в тюменской городской программе форума "Утро"

Общество, 12:18 28 сентября 2025

пресс-служба форума "Утро" | Фото: пресс-служба форума "Утро"

Одна тысяча молодых людей участвовали в городской программе форума "Утро" в Тюмени за три дня. В ее рамках прошло шесть уникальных событий, в которых выступили более 20 экспертов. К городской программе присоединилась молодежь со всего Уральского федерального округа.

"Каждый день участники городской программы могли общаться с работодателями и предпринимателями Уральского федерального округа. Мы уже получаем положительные отклики от партнеров. Они особенно отмечают ценность свежего, молодежного взгляда на бизнес-задачи, который участники продемонстрировали при решении кейсов. Такой подход, без сомнения, будет востребован в нашем регионе", - цитирует руководителя городской программы форума "Утро" Екатерину Гагарину инфоцентр правительства Тюменской области.

Одно из ключевых событий городской программы стал кейс-чемпионат. Участники решали реальные бизнес-задачи от корпораций и организаций региона. 24 команды работали над четырьмя задачами от компаний. Они разрабатывали управленческие решения. После работы в командах состоялась публичная защита, где участники презентовали свои решения членам жюри.

Напомним, 28 сентября состоится торжественная церемония закрытия форума "Утро" в Тюмени. Трансляция организована здесь.

Ранее, около 80 участников форума "Утро" присоединились к военно-патриотической игре "Зарница", которая прошла в тюменском центре "Аванпост".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росмолодежь , Форум Утро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 28.09.2025Тюменцам назвали осенние правила ухода за плодовыми деревьями
12:18 28.09.2025Одна тысяча молодых людей участвовали в тюменской городской программе форума "Утро"
11:39 28.09.2025Ответственности перед Родиной посвятили четвертый день форума "Утро" в Тюмени
11:05 28.09.2025Военно-патриотическая игра "Зарница" объединила около 80 участников форума "Утро" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора