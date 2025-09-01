Одна тысяча молодых людей участвовали в тюменской городской программе форума "Утро"

| Фото: пресс-служба форума "Утро" | Фото: пресс-служба форума "Утро"

Одна тысяча молодых людей участвовали в городской программе форума "Утро" в Тюмени за три дня. В ее рамках прошло шесть уникальных событий, в которых выступили более 20 экспертов. К городской программе присоединилась молодежь со всего Уральского федерального округа.

"Каждый день участники городской программы могли общаться с работодателями и предпринимателями Уральского федерального округа. Мы уже получаем положительные отклики от партнеров. Они особенно отмечают ценность свежего, молодежного взгляда на бизнес-задачи, который участники продемонстрировали при решении кейсов. Такой подход, без сомнения, будет востребован в нашем регионе", - цитирует руководителя городской программы форума "Утро" Екатерину Гагарину инфоцентр правительства Тюменской области.

Одно из ключевых событий городской программы стал кейс-чемпионат. Участники решали реальные бизнес-задачи от корпораций и организаций региона. 24 команды работали над четырьмя задачами от компаний. Они разрабатывали управленческие решения. После работы в командах состоялась публичная защита, где участники презентовали свои решения членам жюри.

Напомним, 28 сентября состоится торжественная церемония закрытия форума "Утро" в Тюмени. Трансляция организована здесь.

Ранее, около 80 участников форума "Утро" присоединились к военно-патриотической игре "Зарница", которая прошла в тюменском центре "Аванпост".