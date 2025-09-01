Военно-патриотическая игра "Зарница" объединила около 80 участников форума "Утро" в Тюмени

Около 80 участников форума "Утро" присоединились к военно-патриотической игре "Зарница", которая прошла в тюменском центре "Аванпост". Ребят разделили на шесть команд. Для них подготовили серию испытаний, имитирующих условия военных действий и требующих от них силы, ловкости, смекалки и умения работать в команде.

"Зарница" стала не просто игрой, а возможностью для юных участников проявить себя, развить важные навыки и приобщиться к военно-патриотической культуре", - отметили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе форума "Утро".

Всего участникам предстояло пройти шесть этапов. К примеру, тур "военизированный биатлон" требовал не только скорости, но и точности. Задача состояла в том, чтобы подбежать к пневматической винтовке и произвести выстрел. Полоса препятствий стала настоящим испытанием на выносливость и координацию. Форумчане проползали, перебегали по покрышкам, перепрыгивали через препятствия, а затем возвращались, чтобы передать эстафету следующему члену команды. В разминировании ребята бросали "кошку" на изоленту, имитирующую растяжку. При успешном зацепе они "обезвреживали" её. Также были этапы, которые проверяли навыки ориентирования, преодоления естественных препятствий, оказания первой помощи и другие.

"Соревнования интересные, увлекательные. Мне понравилась командная эстафета, как ходили по канату в касках, и больше всего понравилась лазерная игра. Здорово, что приехали сюда, несмотря на погоду. Мы с командой рассчитываем на победу и готовы идти до конца", - поделился участник форума "Утро" из Москвы Максим.

Подведя итоги соревнований, оказалось, что команды набрали примерно одинаковое количество баллов, поэтому было решено присудить победу всем участникам.

Добавим, что закрытие форума "Утро" состоится 28 сентября. Хедлайнерами станут "Студия Союз" и певица Ксения Минаева. Кроме этого, организаторы подведут итоги конкурса "Росмолодежь.Гранты".

Виктория Макарова