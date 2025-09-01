  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Двое 19-летних тюменцев погибли ночью в аварии

Происшествия, 09:23 29 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ 211440 погибли в Тюмени ночью 29 сентября. Машина въехала в опору освещения на ул. Республики, потому что 19-летний водитель не справился с управлением, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Права тюменец получил в ноябре прошлого года. Пассажирка погибла в момент столкновения, водитель скончался позже в больнице. Оба ровесники и студенты тюменских колледжей.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Видео ГИБДД Тюменской области, комментирует заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Швецов.

