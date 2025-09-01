Количество пользователей библиотек Тобольска превысило 35 тыс. человек

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

35 тыс. 295 пользователей насчитывают библиотеки Тобольска. Прирост с начала года составил 1,5 %. В первом полугодии книжными фондами воспользовались на четверть горожан больше. Такие данные за первую половину 2025 года в сфере культуры привел глава Тобольска Петр Вагин.

"Тобольск продолжает укреплять свои позиции в качестве центра притяжения для ценителей культуры и искусства. В первом полугодии город стал площадкой для проведения ряда масштабных и запоминающихся мероприятий", - уточнил глава города.

Он уточнил, что фестиваль "Мастера Сибири" собрал более 80 умельцев из разных регионов, мероприятие "Кофе. Искусство. Шоколад" порадовало 6 тыс. гостей, фестиваль современного кино "Алафейская гора" привлек более 10 тыс. зрителей. Такое же количество участников было и в "Пельменном съесте".

Глава города подчеркнул, что в городе успешно создают яркое и насыщенное пространство, которое делает Тобольск культурным центром.