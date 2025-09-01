  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северо-западный

Количество пользователей библиотек Тобольска превысило 35 тыс. человек

Общество, 15:49 29 сентября 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

35 тыс. 295 пользователей насчитывают библиотеки Тобольска. Прирост с начала года составил 1,5 %. В первом полугодии книжными фондами воспользовались на четверть горожан больше. Такие данные за первую половину 2025 года в сфере культуры привел глава Тобольска Петр Вагин.

"Тобольск продолжает укреплять свои позиции в качестве центра притяжения для ценителей культуры и искусства. В первом полугодии город стал площадкой для проведения ряда масштабных и запоминающихся мероприятий", - уточнил глава города.

﻿

Он уточнил, что фестиваль "Мастера Сибири" собрал более 80 умельцев из разных регионов, мероприятие "Кофе. Искусство. Шоколад" порадовало 6 тыс. гостей, фестиваль современного кино "Алафейская гора" привлек более 10 тыс. зрителей. Такое же количество участников было и в "Пельменном съесте".

Глава города подчеркнул, что в городе успешно создают яркое и насыщенное пространство, которое делает Тобольск культурным центром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# культура , Петр Вагин , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:34 29.09.2025Стартовал рабочий визит делегации Тюменской области в Республику Беларусь
16:12 29.09.2025Более 470 площадок ждут тюменцев на акции "Активное долголетие по-тюменски"
16:01 29.09.2025В Тюменской области туризм во многом развивается за счет культовой архитектуры
15:49 29.09.2025Количество пользователей библиотек Тобольска превысило 35 тыс. человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора