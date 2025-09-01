  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Депутат Госдумы поблагодарил волонтеров Казанского округа за помощь СВО

Политика, 19:44 29 сентября 2025

Благодарственные письма вручил волонтерам Казанского округа депутат Госдумы России Иван Квитка. Он отметил вклад каждого в оказании помощи участникам специальной военной операции.

"Люди невероятной силы духа. Их энергия и инициативность вдохновляют. Несмотря на почтенный возраст, волонтёры формируют и отправляют посылки с маскировочными сетями и шапками, теплыми вещами и вкусными домашними заготовками. Всё делают своими руками, с душой и заботой", - рассказал депутат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в волонтёрском центре трудятся и мужчины. Многие именно в волонтерском центре научились шить необходимые в полевых условиях вещи. Волонтеры всегда находятся на связи с военнослужащими, уточняют, что нужно. Вместе продумывают эскизы маскировочного обмундирования, что-то дорабатывают.

# волонтеры , гуманитарная помощь , Иван Квитка , Казанский район , СВО

