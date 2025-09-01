  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские "Сибирячки" проезжают всю передовую, доставляя российским бойцам тонны гуманитарной помощи

Общество, 12:52 30 сентября 2025

«Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

Сохраняется мнение, что благотворительный фонд – это некая копилка с деньгами, которых всегда достаточно для выполнения задач волонтеров. На самом деле фонд – это, прежде всего, люди. Неравнодушные, самоотверженные и вне сомнений сильные, но не в привычном нам понимании. Их сила в смелости помогать тем, кто сейчас нуждается в этом больше всего, даже если самим при этом приходится непросто.

"Бывает тяжело, выгораешь, руки опускаются, – признается волонтер Анастасия Кошукова. – Но им там, на фронте, – тяжелее".

Анастасия совмещает волонтерство с работой в службе логистики и закупок. Каждый отпуск – это время для поездки на фронт, а не для отдыха. В год начала специальной военной операции Анастасия познакомилась с тремя тюменками в рамках благотворительного фонда помощи бойцам. Через год они основали свой собственный – "Союз Сибирячек".

«Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

"Думаешь иногда: а ведь мы ничего особенного по большому счету не делаем. Подумаешь, вещи привозим, – размышляет волонтер Ирина Обанина. – А когда садишься в кругу бойцов, которые говорят: "Девчонки, если бы вы тогда, в 2022-2023 году, не возили нам продукты, мы бы просто умерли с голода", понимаешь, как все-таки нужна твоя помощь".

Ирина – юрист в агентстве недвижимости. Вместе с Анастасией они до шести раз в год проезжают всю линию передовой от Курска до Мелитополя, доставляя подразделениям гуманитарную помощь. За эти годы они стали незаменимой поддержкой для бойцов со всех уголков России. Да и сами волонтеры давно уже не делят военных на "своих" – тюменских – и "чужих", из других регионов.

"Сибирячки" обо всех бойцах говорят с теплом. В голосе и забота, и волнение за совсем молодых ребят. По-матерински отчитают их за худобу, обнимут, побудут рядом, хотя бы ненадолго отвлекая от монотонности войны. Тюменские бойцы так и говорят – пообщался с "Сибирячками", как дома побывал.

"Всех зовем мальчишками вне зависимости от возраста. Когда целый батальон выстроился в очередь, чтобы я их обняла, у меня внутри все тряслось, – вспоминает Ирина одну из первых поездок. – Все ждут нас. Всем хочется постоять, пообщаться подольше. Но времени на разгрузку очень мало – не больше 10 минут".

«Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

В составе "Сибирячек" две многодетные мамы. Юлия Руденко – автоволонтер, помогает с перевозками закупок по городу. Эльза Хайдукова отвечает за юридические вопросы, которых даже в благотворительном фонде немало. Например, сейчас волонтеры остро нуждаются в охраняемом складском помещении, но пока не удается найти предпринимателя, который смог бы предоставить его безвозмездно.

Склад необходим для хранения гуманитарных грузов, которые с каждым месяцем становятся все дороже и объемнее. Первая машина "Сибирячек" отправилась на передовую с 15 коробками груза. Сейчас это свыше 5 тонн вещей и оборудования. Все чаще бойцам требуется техника и генераторы. Доставляют грузы на небольших "фордах", которые справляются с бездорожьем и сохраняют маневренность в случае опасности. В этих же машинах нередко приходится ночевать, так как останавливаться негде, а одна поездка занимает не меньше двух недель.

"Помогают наши семьи, у них выхода другого нет, – шутит Анастасия. – Мы иногда здесь, в офисе фонда, ночуем. Перед самой поездкой особенно. Потому что нужно все подготовить. Ведь у нас есть задача довезти – и мы ее выполняем".

Изначально "Сибирячки" отвозили помощь знакомым тюменским подразделениям, но очень быстро сарафанное радио расширило географию их поездок. Бойцы сами выходят на волонтеров с заявками на гуманитарную помощь, обращаются их родственники из ближайших к Тюменской области регионов. Они привозят или отправляют почтой посылки, которые "Сибирячки" лично доставят каждому бойцу.

Доброй традицией стала коллекция флагов, на которых ребята оставляют слова благодарности и пожелания для "Сибирячек". Среди них и именные флаги подразделений, и огромные развороты российского триколора. Командиры подразделений адресуют тюменкам благодарственные письма. По словам "сибирячек", их уже столько, что в офисе не хватит стены, чтобы повесить каждое. Есть в коллекции волонтеров и боевые трофеи – дрон и каска солдата ВСУ.

За четыре года "сибирячки" наладили логистику доставки грузов по всей передовой. На местности помогают ориентироваться блок-посты, которых за это время стало значительно больше. Иногда встречаются военные, которые помогают проехать в города, въезд в которые закрыт для гражданских. Места встречи, как правило, назначают сами подразделения. Но далеко не каждая поездка обходится для "Сибирячек" без сложностей.

«Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

Во время крайнего выезда в сентябре волонтеры случайно заехали в Суджу – город в Курской области, расположенный в шести-семи километрах от границы с Украиной. Он был оккупирован ВСУ в августе 2024 года и освобожден российскими войсками в марте 2025 года. Парни из подразделения ждали "Сибирячек" в сотне километров от Курска, где расположено Суджанское кольцо. Навигатор же завел волонтеров к пограничному городу Суджа. Военные на блок-постах не хотели их пропускать по понятным причинам, но сибирячки доказали, что им нужно проехать. Ведь их ждали ребята из подразделения.

"У нас с собой был детектор дронов "Булат". В какой-то момент он начал показывать километры близости дрона: 60, 40, 13 километров от нас… А летят они со скоростью 140 километров в час. Вокруг нас – сплошной "коридор" из сетки, разбитые машины, а в бензобаке всего пять литров! Никогда это не забыть", – рассказывает Ирина.

"Сибирячки" стараются сотрудничать с другими организациями и предприятиями, но, к сожалению, пока чаще сталкиваются с отказами.

"Нам нужно подключать людей к помощи в сборах. Заявки ребят отрабатывать очень тяжело. Финансов не хватает, – объясняет Анастасия. – Стараемся обращаться в организации, к физическим и юридическим лицам. Но люди пока втягиваются в это не настолько активно, насколько хотелось бы".

«Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

Навстречу "сибирячкам" идут юрлица, которые делают скидки по закупкам товаров для бойцов, и работодатели волонтеров. Анастасия особенно благодарит генерального директора авиакомпании "Ямал" Артема Лобачева, который предоставляет отпускные дни под поездки на передовую.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , гуманитарная помощь , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:42 30.09.2025Две тысячи деревьев высадили тюменские школьники за семь лет акции "Классное дерево"
14:20 30.09.2025В Исетском округе посадили 8,5 тыс. сеянцев сосны по акции "Сохраним лес"
14:09 30.09.2025Участник "Боевого кадрового резерва" Андрей Спиридонов знакомится с работой Тюменской облдумы
13:36 30.09.2025В Тюменской области изымают из продажи три ветеринарных препарата

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора