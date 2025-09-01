Тюменские "Сибирячки" проезжают всю передовую, доставляя российским бойцам тонны гуманитарной помощи

| Фото: «Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

Сохраняется мнение, что благотворительный фонд – это некая копилка с деньгами, которых всегда достаточно для выполнения задач волонтеров. На самом деле фонд – это, прежде всего, люди. Неравнодушные, самоотверженные и вне сомнений сильные, но не в привычном нам понимании. Их сила в смелости помогать тем, кто сейчас нуждается в этом больше всего, даже если самим при этом приходится непросто.

"Бывает тяжело, выгораешь, руки опускаются, – признается волонтер Анастасия Кошукова. – Но им там, на фронте, – тяжелее".

Анастасия совмещает волонтерство с работой в службе логистики и закупок. Каждый отпуск – это время для поездки на фронт, а не для отдыха. В год начала специальной военной операции Анастасия познакомилась с тремя тюменками в рамках благотворительного фонда помощи бойцам. Через год они основали свой собственный – "Союз Сибирячек".

| Фото: «Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

"Думаешь иногда: а ведь мы ничего особенного по большому счету не делаем. Подумаешь, вещи привозим, – размышляет волонтер Ирина Обанина. – А когда садишься в кругу бойцов, которые говорят: "Девчонки, если бы вы тогда, в 2022-2023 году, не возили нам продукты, мы бы просто умерли с голода", понимаешь, как все-таки нужна твоя помощь".

Ирина – юрист в агентстве недвижимости. Вместе с Анастасией они до шести раз в год проезжают всю линию передовой от Курска до Мелитополя, доставляя подразделениям гуманитарную помощь. За эти годы они стали незаменимой поддержкой для бойцов со всех уголков России. Да и сами волонтеры давно уже не делят военных на "своих" – тюменских – и "чужих", из других регионов.

"Сибирячки" обо всех бойцах говорят с теплом. В голосе и забота, и волнение за совсем молодых ребят. По-матерински отчитают их за худобу, обнимут, побудут рядом, хотя бы ненадолго отвлекая от монотонности войны. Тюменские бойцы так и говорят – пообщался с "Сибирячками", как дома побывал.

"Всех зовем мальчишками вне зависимости от возраста. Когда целый батальон выстроился в очередь, чтобы я их обняла, у меня внутри все тряслось, – вспоминает Ирина одну из первых поездок. – Все ждут нас. Всем хочется постоять, пообщаться подольше. Но времени на разгрузку очень мало – не больше 10 минут".

| Фото: «Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

В составе "Сибирячек" две многодетные мамы. Юлия Руденко – автоволонтер, помогает с перевозками закупок по городу. Эльза Хайдукова отвечает за юридические вопросы, которых даже в благотворительном фонде немало. Например, сейчас волонтеры остро нуждаются в охраняемом складском помещении, но пока не удается найти предпринимателя, который смог бы предоставить его безвозмездно.

Склад необходим для хранения гуманитарных грузов, которые с каждым месяцем становятся все дороже и объемнее. Первая машина "Сибирячек" отправилась на передовую с 15 коробками груза. Сейчас это свыше 5 тонн вещей и оборудования. Все чаще бойцам требуется техника и генераторы. Доставляют грузы на небольших "фордах", которые справляются с бездорожьем и сохраняют маневренность в случае опасности. В этих же машинах нередко приходится ночевать, так как останавливаться негде, а одна поездка занимает не меньше двух недель.

"Помогают наши семьи, у них выхода другого нет, – шутит Анастасия. – Мы иногда здесь, в офисе фонда, ночуем. Перед самой поездкой особенно. Потому что нужно все подготовить. Ведь у нас есть задача довезти – и мы ее выполняем".

Изначально "Сибирячки" отвозили помощь знакомым тюменским подразделениям, но очень быстро сарафанное радио расширило географию их поездок. Бойцы сами выходят на волонтеров с заявками на гуманитарную помощь, обращаются их родственники из ближайших к Тюменской области регионов. Они привозят или отправляют почтой посылки, которые "Сибирячки" лично доставят каждому бойцу.

Доброй традицией стала коллекция флагов, на которых ребята оставляют слова благодарности и пожелания для "Сибирячек". Среди них и именные флаги подразделений, и огромные развороты российского триколора. Командиры подразделений адресуют тюменкам благодарственные письма. По словам "сибирячек", их уже столько, что в офисе не хватит стены, чтобы повесить каждое. Есть в коллекции волонтеров и боевые трофеи – дрон и каска солдата ВСУ.

За четыре года "сибирячки" наладили логистику доставки грузов по всей передовой. На местности помогают ориентироваться блок-посты, которых за это время стало значительно больше. Иногда встречаются военные, которые помогают проехать в города, въезд в которые закрыт для гражданских. Места встречи, как правило, назначают сами подразделения. Но далеко не каждая поездка обходится для "Сибирячек" без сложностей.

| Фото: «Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

Во время крайнего выезда в сентябре волонтеры случайно заехали в Суджу – город в Курской области, расположенный в шести-семи километрах от границы с Украиной. Он был оккупирован ВСУ в августе 2024 года и освобожден российскими войсками в марте 2025 года. Парни из подразделения ждали "Сибирячек" в сотне километров от Курска, где расположено Суджанское кольцо. Навигатор же завел волонтеров к пограничному городу Суджа. Военные на блок-постах не хотели их пропускать по понятным причинам, но сибирячки доказали, что им нужно проехать. Ведь их ждали ребята из подразделения.

"У нас с собой был детектор дронов "Булат". В какой-то момент он начал показывать километры близости дрона: 60, 40, 13 километров от нас… А летят они со скоростью 140 километров в час. Вокруг нас – сплошной "коридор" из сетки, разбитые машины, а в бензобаке всего пять литров! Никогда это не забыть", – рассказывает Ирина.

"Сибирячки" стараются сотрудничать с другими организациями и предприятиями, но, к сожалению, пока чаще сталкиваются с отказами.

"Нам нужно подключать людей к помощи в сборах. Заявки ребят отрабатывать очень тяжело. Финансов не хватает, – объясняет Анастасия. – Стараемся обращаться в организации, к физическим и юридическим лицам. Но люди пока втягиваются в это не настолько активно, насколько хотелось бы".

| Фото: «Союз Сибирячек» | Фото: «Союз Сибирячек»

Навстречу "сибирячкам" идут юрлица, которые делают скидки по закупкам товаров для бойцов, и работодатели волонтеров. Анастасия особенно благодарит генерального директора авиакомпании "Ямал" Артема Лобачева, который предоставляет отпускные дни под поездки на передовую.