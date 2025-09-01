"Лаборатория бренда" откроется в Конторе пароходства в Тюмени 4 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспериментальная площадка в области графического дизайна, PR, SMM, маркетинга, сторителлинга и менеджмента "Лаборатория бренда" откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 4 октября. Она проработает с 12 до 17 часов, сообщают организаторы.

"На нашей площадке — лекции и культурная программа для тех, кто готов учиться и прокачивать свои навыки, создавать проекты и искать единомышленников. Пять направлений: графический дизайн, PR и работа со СМИ, SMM и маркетинг, сторителлинг и копирайтинг, менеджмент", - рассказали в мультицентре "Контора пароходства".

Будет работать "Маркет создателей", на котором тюменские художники представят свое искусство. Вход свободный.

В 12 часов 15 минут начнется лекция "Почему без коммуникации развалится даже крутая идея?" Под руководством проектного менеджера креативного ателье "Пинк" Максима Додонова слушатели узнают, как писать, чтобы тебя понимали, подробно разберет, почему менеджеру важно говорить на разных языках с заказчиком и командой, зачем фиксировать договоренности. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Еще одна лекция посвящена основам растровой и векторной графики, допечатной подготовке. О реальных тестовых заданиях, которые дают в digital-агентствах, расскажет моушн-дизайнер в OZON Банк Григорий Гущин. Слушатели услышат, какие графические редакторы лучше использовать для разных задач и как создавать макеты, которые точно сработают в печати и на продуктах. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Также в программе дня - "Музсходка.Детали". Местные музыканты представят классную музыку. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+.