  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

"Лаборатория бренда" откроется в Конторе пароходства в Тюмени 4 октября

Общество, 08:20 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспериментальная площадка в области графического дизайна, PR, SMM, маркетинга, сторителлинга и менеджмента "Лаборатория бренда" откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 4 октября. Она проработает с 12 до 17 часов, сообщают организаторы.

"На нашей площадке — лекции и культурная программа для тех, кто готов учиться и прокачивать свои навыки, создавать проекты и искать единомышленников. Пять направлений: графический дизайн, PR и работа со СМИ, SMM и маркетинг, сторителлинг и копирайтинг, менеджмент", - рассказали в мультицентре "Контора пароходства".

Будет работать "Маркет создателей", на котором тюменские художники представят свое искусство. Вход свободный.

В 12 часов 15 минут начнется лекция "Почему без коммуникации развалится даже крутая идея?" Под руководством проектного менеджера креативного ателье "Пинк" Максима Додонова слушатели узнают, как писать, чтобы тебя понимали, подробно разберет, почему менеджеру важно говорить на разных языках с заказчиком и командой, зачем фиксировать договоренности. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Еще одна лекция посвящена основам растровой и векторной графики, допечатной подготовке. О реальных тестовых заданиях, которые дают в digital-агентствах, расскажет моушн-дизайнер в OZON Банк Григорий Гущин. Слушатели услышат, какие графические редакторы лучше использовать для разных задач и как создавать макеты, которые точно сработают в печати и на продуктах. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Также в программе дня - "Музсходка.Детали". Местные музыканты представят классную музыку. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Контора пароходства , лекции , современное искусство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:29 30.09.2025Житель Тюменской области оплатил 1,4 млн рублей долга по алиментам на сына
10:07 30.09.2025Документальный спектакль "Голоса памяти" представят в Тюмени в декабре
09:56 30.09.2025Тюменские эксперты расскажут, как справиться с выгоранием в учебе и работе
09:45 30.09.2025Вечерняя лекция, настольные игры и кинопоказ ждут тюменцев в резиденции "Башня"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора