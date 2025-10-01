Самый активный участник форума КПД сможет побывать в Арктике

| Фото: Сергей Дадеев | Фото: Сергей Дадеев

В Тюмени 3 и 4 октября пройдет международный форум для креативных предпринимателей КПД. Специальную образовательную площадку на мероприятии организуют нефтяники. Компания "Газпром нефть" расскажет о программе социальных инвестиций "Родные города" и проведет практический мастер-класс, где участники научатся эффективно управлять креативными проектами.

Самый активный участник этой площадки получит возможность отправиться в Арктику и посетит ненецкий праздник - День оленевода в селе Новый Порт. В апреле его отметят особенно ярко - он пройдет на Ямале уже в десятый раз.

"Для нас организация такой площадки на форуме "КПД" — это не просто событие, а стратегическая инвестиция в развитие креативного и социального предпринимательства", — отметил заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

В первый день форума участники узнают больше о программе "Родные города", о том, как получить грант компании для реализации своей инициативы. Спикерами площадки станут грантополучатели и участники программы социальных инвестиций.

На площадке основатель фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова расскажет о том, как выстраивать информационную кампанию проекта, чтобы площадка собрала тысячи зрителей. Николай Данн, организатор кинофестиваля "Ноль Плюс" поделится опытом построения бренда своего события в долгую. Создатель международного спортивного турнира "Самый подготовленный человек" Дмитрий Кичаков раскроет секреты, как в регионе сделать событие всероссийского масштаба. Мария Белоус, автор проекта "Особая кухня" для детей с ментальными нарушениями и профессиональный грантрайтер, поговорит на что нужно обратить внимание при формировании проекта для особенных детей. А Полина Мурар на примере интерактивного проекта для подростков "ПРО.ФИТ" поделится опытом взаимодействия с системой образования и бизнесом для реализации задумки.

"Мы видим, какой мощный потенциал сосредоточен в местных инициативах, и через программу "Родные города" стремимся дать авторам проектов реальные инструменты для роста. Важно не просто рассказать о возможностях, а создать среду, где рождаются сильные идеи и находятся партнеры для их реализации", — подчеркнул заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

4 октября эксперт по бизнес-трансформации Александр Билый на практике научит управлять креативными проектами с высокой эффективностью. Предприниматели получат четкое понимание, как запускать и завершать креативные проекты в срок, навыки управления проектными командами без хаоса, инструментарий для работы с рисками.

Форум креативных предпринимателей КПД – крупнейшая бизнес-площадка в сфере креативных индустрий. Ежегодно в форуме принимают участие более 1,5 тыс. предпринимателей.

Ирина Михайлова

