  • 3 октября 20253.10.2025пятница
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

На площадке ТИУ пройдет олимпиада "Я – профессионал" по двум направлениям

Общество, 08:07 03 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Направление "Российская Арктика – территория профессионалов" в рамках олимпиады "Я – профессионал" впервые пройдет на площадке Тюменского индустриального университета. Право на проведение Всероссийского мероприятия для студентов вуз выиграл по результатам конкурсного отбора. Также на базе вуза пройдут соревнования по "Нефтегазовому делу".

"Я — профессионал" – одна из самых престижных студенческих олимпиад в России, и то, что именно ТИУ доверено проведение направлений "Нефтегазовое дело" и "Российская Арктика — территория профессионалов", подтверждает высокий уровень подготовки вуза и признание наших компетенций на федеральном уровне. Особенно значимо направление "Российская Арктика". ТИУ много лет готовит специалистов для северных территорий, и олимпиада — это площадка, где студенты смогут показать свои знания и идеи, а мы как университет — еще раз подчеркнуть свою роль в развитии Арктического региона", — отметил начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Дмитрий Русских.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Мероприятие реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью.

В новом сезоне участникам предстоит решить практико-ориентированные задания, разработанные ведущими вузами совместно с индустриальными партнерами олимпиады. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей. Все участники IX сезона попадут в национальный кадровый резерв "Я — профессионал".

Регистрация участников IX сезона олимпиады студентов "Я — профессионал" продлится до 11 ноября на официальном сайте олимпиады. С 14 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# олимпиада , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:43 03.10.2025В дни премьеры "Конька-горбунка" в Тюменском драмтеатре будут расписывать пряники
08:21 03.10.2025Народный праздник "Капуста-барыня" приглашает всех желающих в Ялуторовский острог
08:07 03.10.2025На площадке ТИУ пройдет олимпиада "Я – профессионал" по двум направлениям
19:56 02.10.2025Олег Датских: двое военнослужащих из Тюменской области освобождены из украинского плена

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора