На площадке ТИУ пройдет олимпиада "Я – профессионал" по двум направлениям

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Направление "Российская Арктика – территория профессионалов" в рамках олимпиады "Я – профессионал" впервые пройдет на площадке Тюменского индустриального университета. Право на проведение Всероссийского мероприятия для студентов вуз выиграл по результатам конкурсного отбора. Также на базе вуза пройдут соревнования по "Нефтегазовому делу".

"Я — профессионал" – одна из самых престижных студенческих олимпиад в России, и то, что именно ТИУ доверено проведение направлений "Нефтегазовое дело" и "Российская Арктика — территория профессионалов", подтверждает высокий уровень подготовки вуза и признание наших компетенций на федеральном уровне. Особенно значимо направление "Российская Арктика". ТИУ много лет готовит специалистов для северных территорий, и олимпиада — это площадка, где студенты смогут показать свои знания и идеи, а мы как университет — еще раз подчеркнуть свою роль в развитии Арктического региона", — отметил начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Дмитрий Русских.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". Мероприятие реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, объединяет самых талантливых студентов и делает профессионализм ценностью.

В новом сезоне участникам предстоит решить практико-ориентированные задания, разработанные ведущими вузами совместно с индустриальными партнерами олимпиады. Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей. Все участники IX сезона попадут в национальный кадровый резерв "Я — профессионал".

Регистрация участников IX сезона олимпиады студентов "Я — профессионал" продлится до 11 ноября на официальном сайте олимпиады. С 14 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.