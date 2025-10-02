Более 750 тыс. уведомлений об уплате имущественных налогов направили жителям Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 750 тыс. уведомлений об уплате имущественных налогов направили жителям Тюменской области. Уплатить начисленные за 2024 год налоги должны собственники машин, участков земли, квартир, домов, гаражей, объектов капстроительства, сообщает региональное УФНС России.

Сводные уведомления по почте можно получить в течение 30 дней. В личных кабинетах его получили те налогоплательщики, которые заранее направили согласие через портал Госуслуг.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Сделать это можно в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов, а также через личный кабинет налогоплательщика либо портал Госуслуг.

Напомним, уведомления, в которых общая сумма исчисленных налогов не превышает 300 рублей, не направляются. Их высылают один раз в три года.