Основы первой помощи в экстремальных ситуациях освоили тюменские школьники

Урок по тактической медицине для школьников состоялся в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области. Мероприятие провели эксперты проекта "Интерактивная первая помощь": руководитель проекта, травматолог-ортопед, методист учебного центра скорой помощи Анастасия Данилова и рентген-лаборант областной клинической больницы № 2 Кирилл Сидоркин, сообщают организаторы.

Специалисты разобрали правила оказания первой помощи в красной, желтой и зеленой зонах боевых действий и представили алгоритм эвакуации раненых. Школьники научились оценивать состояние человека с помощью визуального осмотра, слуха и пальпации, а также познакомились с пошаговой инструкцией, что делать с пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Практическая часть занятия включала поочерёдную отработку навыков на специализированных манекенах.

Эксперты подчеркнули, что одно из самых главных правил оказания помощи состоит в безопасности того, кто её оказывает, в том числе от возможности заражения какими-либо инфекциями. Поэтому абсолютно всем всегда стоит иметь при себе хотя бы пару медицинских перчаток.

Кирилл Сидоркин высоко оценил вовлечённость участников урока, отметив, что у ребят есть высокий интерес к теме. Анастасия Данилова подчеркнула универсальную ценность полученных навыков. По ее словам, тактическая медицина важна не только в военное время, но и в мирной жизни, например, при ДТП, затоплениях или пожарах.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Патриоты 72", который реализуется Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области и реготделением "Офицеров России" при поддержке Фонда президентских грантов.