  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер северо-западный

Основы первой помощи в экстремальных ситуациях освоили тюменские школьники

Общество, 14:59 02 октября 2025

организаторы проекта «Патриоты 72» | Фото: организаторы проекта «Патриоты 72»

Урок по тактической медицине для школьников состоялся в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области. Мероприятие провели эксперты проекта "Интерактивная первая помощь": руководитель проекта, травматолог-ортопед, методист учебного центра скорой помощи Анастасия Данилова и рентген-лаборант областной клинической больницы № 2 Кирилл Сидоркин, сообщают организаторы.

Специалисты разобрали правила оказания первой помощи в красной, желтой и зеленой зонах боевых действий и представили алгоритм эвакуации раненых. Школьники научились оценивать состояние человека с помощью визуального осмотра, слуха и пальпации, а также познакомились с пошаговой инструкцией, что делать с пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Практическая часть занятия включала поочерёдную отработку навыков на специализированных манекенах.

Эксперты подчеркнули, что одно из самых главных правил оказания помощи состоит в безопасности того, кто её оказывает, в том числе от возможности заражения какими-либо инфекциями. Поэтому абсолютно всем всегда стоит иметь при себе хотя бы пару медицинских перчаток.

Кирилл Сидоркин высоко оценил вовлечённость участников урока, отметив, что у ребят есть высокий интерес к теме. Анастасия Данилова подчеркнула универсальную ценность полученных навыков. По ее словам, тактическая медицина важна не только в военное время, но и в мирной жизни, например, при ДТП, затоплениях или пожарах.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Патриоты 72", который реализуется Штабом общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области и реготделением "Офицеров России" при поддержке Фонда президентских грантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , первая помощь , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:25 02.10.2025Директор молодежного центра Сургутского района выступила в качестве эксперта на форуме "Утро"
15:21 02.10.2025Подразделения на СВО получат новые кроссовые мотоциклы из Тюмени
15:10 02.10.2025Преподаватели и студенты Тюменского медуниверситета присоединились к акции "День донора"
14:59 02.10.2025Основы первой помощи в экстремальных ситуациях освоили тюменские школьники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора