Соревнования по настольному теннису и дартсу соберут 18 тюменских команд

Спорт, 16:07 03 октября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по настольному теннису и дартсу в рамках Тюменского многонационального спортивного фестиваля на Кубок главы Тюмени пройдут на базе Тюменского индустриального университета 5 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях по настольному теннису сразятся 12 команд, в дартсе - 6 команд. Напомним, что первый Всероссийский многонациональный спортивный фестиваль стартовал в Тюмени 22 августа.

# дартс , кубок главы Тюмени , настольный теннис

