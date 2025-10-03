Соревнования по настольному теннису и дартсу соберут 18 тюменских команд

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по настольному теннису и дартсу в рамках Тюменского многонационального спортивного фестиваля на Кубок главы Тюмени пройдут на базе Тюменского индустриального университета 5 октября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В соревнованиях по настольному теннису сразятся 12 команд, в дартсе - 6 команд. Напомним, что первый Всероссийский многонациональный спортивный фестиваль стартовал в Тюмени 22 августа.