Восемь работ тюменского проекта "Морфология улиц" стали участниками выставки в Берлине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Морфология улиц" стал участником выставки "Public art. Искусство в общественных пространствах России" в Русском доме в Берлине. Команда представила экспозицию "Сокращая дистанцию" — историю пути от фестиваля уличного искусства до международного проекта, сообщает пресс-служба проекта "Морфология улиц".

"Это первый опыт презентации работ "Морфологии" за пределами страны, поэтому он для нас очень значимый и волнительный. Посетить выставку, где представлен наш проект, было очень важным. Круто, что такие большие проекты, которые презентуют наш опыт и опыт коллег в паблик-арте, появляются и вызывают интерес. Сама экспозиция классная, большая, разноформатная и демонстрирует работы разных художников и проектов, которые работают в сфере уличного искусства", — отметила креативный продюсер проекта "Морфология улиц" и агентства MORFA Юлия Киселёва.

Среди проектов можно увидеть фотографии восьми работ из разных сезонов "Морфологии улиц": муралы "Тепло, хорошо", "Танец", "Музыка", "Тюмень Южная", "Главное не повторяться", арт-объект "Восход над горой" и мозаичное панно "Архитектура".

Отметим, проект "Морфология улиц" реализует агентство MORFA при поддержке правительства Тюменской области.