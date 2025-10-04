Варианты сохранения и приумножения сбережений представили тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Размещение средств на банковских вкладах - самый распространенный и проверенный способ сохранить и приумножить накопления. Как отметил экономист Петр Щербаченко, этот вариант подходит осторожным инвесторам.

Доход по вкладу может составить 14-17 % годовых, при этом нужно помнить, что отдавать предпочтение нужно банкам, включенным в систему страхования депозитов - так государство гарантирует возврат вложенных средств размером до 1,4 млн рублей.

Однако банковский счет - не единственный вариант сохранения средств. Процентные ставки имеют тенденцию снижаться, поэтому можно рассмотреть инвестиции. Это чуть более сложный путь, но гарантирующий низкий риск и стабильную доходность. Для этого гражданам предлагают государственные облигации.

Инвестиции в акции сопряжены с уже более высокими рисками. Другой стороной медали в этом случае является хорошая прибыль при длительном периоде вложений: от трех-пяти лет. Эксперты советуют приобретать акции на свободные деньоги, которые не так жалко будет потерять в случае неудачи. Новичкам стоит обратить внимание на акции компаний, входящих в индекс Московской биржи, чтобы снизить риски за счет распределения активов среди разных эмитентов.

Покупка недвижимости - вариант долгосрочного инвестирования. Такое вложение защищает капитал от инфляции, но подходит не всем: чтобы купить недвижимость, нужны немалые первоначальные средства.

"Большинство граждан могут спокойно положиться на традиционные инструменты вроде банковских счетов и государственных облигаций, обеспечивающие сохранность денежных средств практически без риска потерь. Необходимо создать резервный фонд, равный примерно трем-шести месячным расходам семьи, и разместить его в быстродоступные активы", - цитирует Петра Щербаченко издание tmn.aif.ru.